أحمد موسى عن نتائج القمة: كل إللي إحنا عايزينه حصل ووقف إطلاق النار اتنفذ

علق الإعلامي أحمد موسى، على نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، قائلا :"كل اللي إحنا عايزينه حصل في قمة السلام واتفاق وقف إطلاق النار".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تم وقف الحرب واعادة ادخال المساعدات وإعادة الإعمار، متابعا أن مصرنجحت في وقف تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.

وأشار الإعلامي احمد موسى، إلى أن مصر كانت حائط الصد المنيع ضد مخطط التهجير، لافتا إلى أن أن مصر فرضت إرادتها القوية على الأرض لمنع تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع الإعلامي احمد موسى، أن مصر استعدت بقوة منذ 7 أكتوبر 2023 من أجل أسوأ سيناريو قد يحدث.