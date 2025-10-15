إندونيسيا: ثوران بركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي" بجزيرة "فلوريس"

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم /الأربعاء/ ثوران بركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي" في جزيرة "فلوريس"، ما تسبب في إطلاق أعمدة كثيفة من الرماد.



وأفادت وكالة علم البراكين الإندونيسية -حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- بأن البركان ثار في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء ومرة أخرى في حوالي الساعة 1:35 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لإندونيسيا، ما تسبب في إطلاق حمم بركانية إلى ارتفاع عشرة كيلومترات فوق قمته.



وأشارت الشبكة إلى أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء ثوران البركان، إلا أن السلطات الإندونيسية أصدرت تحذيرات للسكان والسياح في الجزيرة الواقعة شرقي البلاد من الاقتراب من المنطقة.



من جانبه، قال رئيس وكالة الجيولوجيا محمد وافد إنه تم رفع مستوى التحذير من البركان إلى أعلى مستوى في وقت متأخر من مساء أمس عقب رصد زيادة في الهزات الأرضية التي غالبا ما تسبق الانفجار البركاني.. مشيرا إلى أن أعمدة الرماد الناجم عن ثوران البركان قد تتسبب في تعطيل عمليات المطار ومسارات الرحلات الجوية إذا انتشرت بشكل أكبر.



وفي أعقاب ثوران بركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي"، أعلنت السلطات الإندونيسية بالفعل تعليق العمليات في مطار ببلدة "ماوميري" التي تبعد نحو 60 كيلومترا غربي البركان.



جدير بالذكر أن إندونيسيا تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي المنطقة الأكثر نشاطا جيولوجيا على وجه الأرض وكثيرا ما تحدث ثورات بركانية وزلازل على طول هذا الحزام.

