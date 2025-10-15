إعلام إسرائيلي: لن يتم فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح اليوم

أفاد إعلام إسرائيلي بأنه لن يتم فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح اليوم مشيرًا إلى أن المساعدات ستدخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر قولها بوجود استعدادات ميدانية لفتح معبر رفح لكن لن يتم فتحه اليوم ولا موعد محددا لفتحه.

ذكر المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي بغزة: "نطالب الاحتلال بفتح المعابر وإدخال المساعدات فورا ونطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر فسكان غزة يعانون من شح المياه وصعوبة الوصول إليها و المعاناة التي واجهها سكان غزة خلال عامين تتواصل بعد وقف الحرب".

ولفت إلى أنه ستكون الأولوية في السفر عند فتح المعبر للمرضى والجرحى، مشيرًا إلى أن هناك ربع مليون طن من النفايات في القطاع تشكل كارثة بيئية تحتاج إلى آليات ثقيلة للتعامل مع النفايات فالحرب دمرت آليات كثيرة ونطالب بإدخال الدواء والمستلزمات الطبية بشكل عاجل فيما قتل المحتل 190 من الكوادر والأساتذة الجامعيين والمعلمين ودمر الاحتلال أكثر من 800 كيلومتر من الطرق.