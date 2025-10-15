عمر بطارية يصل إلى 60 ساعة.. إليك أفضل سماعة رأس غير مسبوقة بالأسواق

كثيرة هي أنواع سماعات الراس المتاحة في الأسواق وبأسعار معقولة فإذا كنت تفكر في شراء سماعة لاسلكية بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في سماعات سماعات نويز ماستر بادز ماكس الجديدة.

تتميز هذه السماعات اللاسلكية بتقنية صوت Bose، وعمر بطارية طويل، ومواصفات وميزات فائقة تتفوق على منافسيها لتقديم تجربة صوتية متميزة بميزات تُوجد عادةً في سماعات الرأس باهظة الثمن وقد كُشف النقاب عنها لأول مرة في معرض IFA برلين 2025، وطُرحت رسميًا الآن في الهند. ومثل سماعات Master Buds TWS القديمة من العلامة التجارية

سماعات Noise Master Buds Max

تتميز سماعات Noise Master Buds Max بتقنية "Sound by Bose". تتصل سماعات Noise Master Buds Max عبر بلوتوث 5.4، مع دعم صوت عالي الجودة بفضل دعم LHDC 5.0.

تأتي السماعة بخمسة ميكروفونات، بالإضافة إلى تقنية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) التي تصل إلى 40 ديسيبل ووضع شفافية مُخصص. تحتوي سماعات Noise Master Buds Max على مُشغلات صوت بقطر 40 مم، وتتمتع بنطاق استجابة ترددي يتراوح بين 20 و20,000 هرتز.

تتميز بتصميم خفيف الوزن، إذ يزن 262 جرامًا فقط، مع وسائد من الجلد النباتي وشبكات مُخصصة للطيران لمظهر أكثر فخامة. بشحنة واحدة كاملة، تدوم سماعات الرأس حتى 60 ساعة، مع شحن سريع لمدة 10 دقائق يوفر 10 ساعات من تشغيل الصوت.

ميزات سماعات Noise Master Buds Max

تشمل الميزات البارزة الأخرى تصنيف IPX4 لمقاومة رذاذ الماء، ومدى اتصال لاسلكي يصل إلى 10 أمتار، وميزة الاقتران التلقائي مع آخر جهاز متصل. أعلنت شركة Noise مؤخرًا عن سماعات Master Buds Max بثلاثة ألوان

يبلغ سعرها عند الإطلاق 9,999 روبية هندية، وستكون متاحة للشراء من العديد من المواقع الرسمية للعلامة التجارية