تستمر حتى 25 أكتوبر.. أوقاف الوادى الجديد تٌطلق قوافل دعوية حدودية

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد عن تنظيم فعاليات القوافل الدعوية الحدودية (بعثة الشرف) وذلك ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تنفذها وزارة الأوقاف في مختلف المحافظات حيث تصل القوافل خلال الفترة من الأربعاء 15 أكتوبر 2025 م وحتى السبت 25 أكتوبر 2025م".

وقال الشيخ عبد المهيمن السيد، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، إن هذه القوافل تأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية الشاملة التي تهدف إلى مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة كل صور الانحراف الفكري، إلى جانب مواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني .

وأضاف مدير أوقاف الوادي الجديد أن القوافل الدعوية تسعي إلى تعزيز الوعي الديني والوطني لدى الشباب وكافة شرائح المجتمع، وإبراز دور المساجد في صناعة الحضارة وتعظيم قيمة العلم والمعرفة والاكتشاف والإبداع، من خلال خطب ودروس ولقاءات فكرية وتثقيفية متنوعة يقدمها نخبة من أئمة وواعظات الأوقاف في المناطق الحدودية.