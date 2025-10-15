الزراعة: إطلاق 28 منفذاً متنقلا لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حول أبرز جهود وأنشطة الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي.



وتركزت جهود الهيئة خلال سبتمبر على حماية الرقعة الزراعية، ودعم مستلزمات الإنتاج للمزارعين، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

وأطلقت الهيئة خلال سبتمبر، 28 منفذاً متنقلاً لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة في المناطق المختلفة، مما يساهم في توفير سلع غذائية أساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك في عدد من المحافظات، بجانب منافذها الثابتة في مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات.

ونجحت حملات الهيئة في إزالة 144 حالة تعدٍي في المهد على أراضي الإصلاح الزراعي، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الأصول الزراعية للدولة وتطبيق القانون، كما واصلت الاستعداد الزراعات الموسم الجديد، حيث تم العمل على توفير تقاوي القمح لضمان موسم شتوي ناجح، وضمان توفير الأسمدة اللازمة في الجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي.

وواصلت الهيئة جهود تطهير المساقي والمراوي، لضمان وصول المياه بكفاءة، تم تطهير نحو 4919 مسقى على مستوى 19 مديرية، مع متابعة مستمرة لأعمال تطهير المساقي والمراوي، كما كثفت لجان المرور لمراجعة أعمال الحصر وصرف الأسمدة ومتابعة الشكاوى، بالإضافة إلى المرور على الزراعات، فضلا عن تسيير 10 لجان للمرور والمتابعة خلال شهر سبتمبر لمتابعة جميع أعمال الشؤون الزراعية.