أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم والظواهر الجوية المتوقعة، مع تنبيهات بضرورة ارتداء الملابس الخريفية، خاصة للأطفال وساعات الليل المتأخر، في ظل انخفاض درجات الحرارة في هذه الأوقات.

الظواهر الجوية

كشفت خرائط الأرصاد الجوية، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

ويسود خلال ساعات النهار، طقس مائل للحرارة إلى حار خلال فترات النهار على أغلب الأنحاء، حيث يكون الطقس خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول اليل مائل للبرودة في آخره.

وظهرت شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والى مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

الرياح: تنشط الرياح على بعض مناطق خليج السويس، بسرعة تتراوح بين 40 و60 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر إلى 2.25 متر.

السحب: تظهر سحب منخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مع فرص لسقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ويصبح مائلًا للحرارة خلال النهار على أغلب المناطق، مع طقس حار نسبيًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يكون الجو معتدلاً في بداية الليل، ثم يميل للبرودة في ساعات متأخرة.

ومنذ قليل، أعلنت الهيئة بدء تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بشكل متفرق.

توقعات الطقس من الخميس 16 أكتوبر حتى الاثنين 20 أكتوبر 2025

تستمر الحالة الخريفية، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على معظم المناطق، مع طقس حار في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تستمر الشبورة المائية في الصباح على الطرق المؤدية إلى شمال البلاد والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء.

وتشير التوقعات إلى فرصة سقوط أمطار خفيفة متقطعة يوم الخميس 16 أكتوبر على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 15 أكتوبر 2025

ـ القاهرة الكبرى.. درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19 درجة.

ـ السواحل الشمالية الغربية.. درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18

ـ السواحل الشمالية الشرقية.. درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20

ـ جنوب سيناء.. درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23

ـ شمال الصعيد.. درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17

ـ جنوب الصعيد.. درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22