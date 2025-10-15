قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

سفيرة المكسيك بالقاهرة: مصر مهد الحضارات تقدم للعالم إرثًا أثريًا منقوشًا في ذاكرة البشرية

سفيره دولة المكسيك بالقاهرة ليونورا رويدا
سفيره دولة المكسيك بالقاهرة ليونورا رويدا
أ ش أ

أكدت سفيره دولة المكسيك بالقاهرة ليونورا رويدا أن مصر مهد الحضارات تقدم للعالم إرثًا أثريًا منقوشًا في ذاكرة البشرية، وبنفس الطريقة تشارك دول إيبروأمريكا العالم ثرائها التراثي المتميز والفريد من خلال بقايا حضارات قديمة، وتجمعات معمارية، وتقاليد مستمرة تعبر عن انصهار الجذور الهندية القديمة مع الحضارات الأوروبية والإفريقية. 


جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة باسم الدول الإيبروأمريكية في افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثري الإيبروأمريكي" بمكتبة الإسكندرية في إطار احتفالات الأسبوع الإيبروأمريكي الذي يقام في الإسكندرية للعام الخامس على التوالي بهدف مواصلة تعزيز التبادل الثقافي والتعاون بين الجمهور السكندري والدول الإيبروأمريكية .


وتوجت بالشكر إلي مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد لدعمه الدائم وإتاحة الفرصة لتكون مكتبة الإسكندرية مجددًا ساحة للقاء بين إيبروأمريكا ومصر .


وقالت: "يشتمل المعرض على صور من 13 دولة من أمريكا اللاتينية والكاريبي وإسبانيا والبرتغال، والتي من خلالها ندعو الجمهور المصري للتمتع برحلة مرئية حول الآثار التي تركتها الحضارات القديمة والتعبيرات الثقافية الأوروبية والأمريكية في منطقتنا".


وأكدت أن تواجد إيبروأمريكا في مصر اليوم هو أكثر من أي وقت مضى، مؤكدة أن مكتبة الإسكندرية باهتماماتها العالمية وانفتاحها نحو الحوار الثقافي أصبحت مساحة مميزة لهذا التواجد الإيبروأمريكي في مصر .


وأعربت في الختام عن أملها بأن يعمل المعرض على إثارة فضول الجمهور وتشجيع الحوار والتعرف على ثراء الثقافة الإيبروأمريكية، وأن يكتشف الزوار مدى التشابه بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، واهتمامهم بالحفاظ على التاريخ وتشجيع الإبداع البشري.


وافتتح المعرض نيابة عن الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية كل من الدكتور محمد سليمان؛ القائم بأعمال نائب مدير المكتبة و هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بالمكتبة، والسفيرة ليونورا رويدا، سفيرة دولة المكسيك بالقاهرة، بحضور عدد من السفراء والقناصل ومديري المراكز الثقافية.


و رحبت هبة الرافعي بسفراء الدول الإيبروأمريكية وممثلي البعثات الدبلوماسية والحضور في افتتاح النسخة الخامسة من المعرض بمكتبة الإسكندرية، لافتة إلى أن المعرض يمثل جسرًا جديدًا للتواصل قائم على التراث الأثري المشترك الذي يصل الثقافات الإيبروأمريكية بالإرث الحضاري المصري.


وأكدت أن مكتبة الإسكندرية باعتبارها منارة حديثة للمعرفة ورمز للحوار الثقافي تجسد أهمية حفظ الذاكرة المشتركة وتذكرنا بأهمية الاحتفاء بإرث من سبقونا وفهم ماضينا وإلهام الأجيال القادمة.


وتوجهت الرافعي بالشكر لسفراء الدول الإيبروأمريكية لجهودهم في إنجاح المعرض السنوي، مؤكدة أن المعرض يقدم فرصة للتعرف على إبداع وتنوع التراث الأثري واكتشاف الرابط الإنساني الذي يجمعنا معًا.

