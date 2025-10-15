حجمها 500 مليون دولار.. وزير الدفاع الألماني يعلن حزمة أسلحة أمريكية لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الأربعاء أن بلاده ستمول حزمة أسلحة أميركية لأوكرانيا حجمها 500 مليون دولار.



كما أشار إلى أن إجمالي المساعدات العسكرية الإضافية التي تقدمها ألمانيا تجاوز ملياري يورو.



وأوضح خلال اجتماع مجموعة رامشتاين لدعم أوكرانيا في بروكسل أن الحزمة تشمل أنظمة دفاع جوي وصواريخ باتريوت وأنظمة رادار وصواريخ مدفعية دقيقة التوجيه إلى جانب ذخيرة.

كذلك كشف بيستوريوس عن تسليم نظامين آخرين للدفاع الجوي (أيريس-تي) يتضمنان عددا كبيرا من الصواريخ وصواريخ دفاع جوي التي تطلق من على الكتف.



ومن جانبه، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته أن أكثر من نصف أعضاء الحلف البالغ عددهم 32 عضوا تعهدوا بتمويل شحنات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا.

وقال روته اليوم الأربعاء بعد اجتماع لوزراء دفاع الحلف في بروكسل: "لقد سمعنا اليوم عن مساهمات جديدة من حليف بعد الآخر".