حماس تسلم جثـ تين من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر

أكد الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس سلمت جثتين من الرهائن إلى الصليب الأحمر، مضيفا أن على الحركة بذل الجهود المطلوبة لإعادة كل الرهائن.

وفي وقت سابق أعلنت حماس أنها تنوي تسليم الصليب الأحمر جثتين من الرهائن الليلة، على أن يتم تسليمهما لإسرائيل.



و في سياق آخر، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق؛ إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز السام المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء، تجاه منازل المواطنين القريبة من جدار الفصل العنصري في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن جنود الاحتلال المتمركزين قرب الجدار، أطلقوا وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين؛ ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي بحالات اختناق، وجرى علاجهم ميدانياً.

وتتعمد قوات الاحتلال بين الحين والآخر استهداف الأحياء السكنية المحاذية للجدار الفاصل في قلنديا؛ ما يعرّض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، ويضاعف معاناتهم اليومية.