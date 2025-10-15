قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: الرئيس السيسي أدار المشهد السياسي بحكمة.. والدبلوماسية المصرية تصنع الفارق|فيديو
مصر تستضيف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة وتنفيذ خطة شاملة للتعافي المبكر
بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو
الخطر مازال قائما.. عمرو موسى: ما حدث مؤخرا أدى لأوضاع يمكن البناء عليها للتحرك نحو السلام
الأهرامات تضيء بأنغام التيكنو| حفلات عالمية تعيد مصر لصدارة السياحة والترفيه.. وحقيقة الطقوس الغريبة
بعد غلق الباب .. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن تفاصيل تلقي طلبات الترشح
ترامب: نريد من حماس أن تتخلى عن السلاح.. ولا يوجد سبب لتدخل الجيش الأمريكي في غزة
عمرو موسى: السلام في ذهن الكثير من الإسرائيليين يعني استسلام الطرف الآخر
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بكلمة منّي.. ترامب: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق فإن إسرائيل قادرة على استئناف الحرب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل قادرة على استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة ضد حركة حماس "بمجرد أن أقول ذلك"، إذا لم تلتزم الحركة باتفاق وقف إطلاق النار القائم. 

جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة أجريت معه على شبكة CNN.

وكان ترامب نشر سابقًا على حسابه بموقع "تروث سوشال" أن حماس "لا تفي بوعدها"، في إشارة إلى تأخر تسليم جميع الرهائن، بمن فيهم القتلى الذين نص الاتفاق على تسليم جثامينهم. ورغم أنه لم يعلن بشكل مباشر عن تحرك عسكري وشيك، إلا أنه أشار إلى أن "المرحلة الثانية قد بدأت"، دون توضيح ماهية هذه المرحلة.

من جهتها، أصدرت حركة حماس بيانًا قبيل تصريحات ترامب، أكدت فيه أنها التزمت بجميع بنود الاتفاق، وقالت: "نقلنا جميع الأسرى الأحياء الذين كانوا في حوزتنا، وسلمنا ما تمكنا من انتشاله من جثامين. أما الجثث المتبقية، فهي بحاجة إلى جهود ميدانية ومعدات خاصة لاستخراجها، ونحن نواصل العمل لإغلاق هذا الملف".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

البيتزا

مافيهاش دقيق.. طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش للريجيم

تسلا

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

الانيميا

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

بالصور

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

موديل الالفينات.. اوبل أسترا بـ 200 الف جنيه

اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005

احم نفسك.. اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية

5 سيارات أوتوماتيك زيرو 2026 أقل من 900 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد