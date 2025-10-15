بكلمة منّي.. ترامب: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق فإن إسرائيل قادرة على استئناف الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل قادرة على استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة ضد حركة حماس "بمجرد أن أقول ذلك"، إذا لم تلتزم الحركة باتفاق وقف إطلاق النار القائم.

جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة أجريت معه على شبكة CNN.

وكان ترامب نشر سابقًا على حسابه بموقع "تروث سوشال" أن حماس "لا تفي بوعدها"، في إشارة إلى تأخر تسليم جميع الرهائن، بمن فيهم القتلى الذين نص الاتفاق على تسليم جثامينهم. ورغم أنه لم يعلن بشكل مباشر عن تحرك عسكري وشيك، إلا أنه أشار إلى أن "المرحلة الثانية قد بدأت"، دون توضيح ماهية هذه المرحلة.

من جهتها، أصدرت حركة حماس بيانًا قبيل تصريحات ترامب، أكدت فيه أنها التزمت بجميع بنود الاتفاق، وقالت: "نقلنا جميع الأسرى الأحياء الذين كانوا في حوزتنا، وسلمنا ما تمكنا من انتشاله من جثامين. أما الجثث المتبقية، فهي بحاجة إلى جهود ميدانية ومعدات خاصة لاستخراجها، ونحن نواصل العمل لإغلاق هذا الملف".