وزير الحكم المحلي الفلسطيني: جاهزون بخطط حكومية لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة

أكد وزير الحكم المحلي الفلسطيني الدكتور سامي حجاوي، جاهزية الحكومة الفلسطينية لإعادة إعمار قطاع غزة وتقديم الالتزام الوطني تجاه الشعب الفلسطيني في القطاع، بالإضافة إلى قدرة المؤسسات الوطنية لقيادة عملية التعافي والإنعاش المبكر وصولا إلى إعادة البناء والإعمار.

وقال حجاوي - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية اليوم/الأربعاء/ - "إن ما حدث من اتفاق أدى إلى وقف شلال الدم الذي سال خلال العامين الماضيين وأسفر عن 70 ألف شهيد فلسطيني وتدمير كبير لأكثر من 90% من المباني والمنشآت والطرقات والبنية التحتية".

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية جاهزة بخططها وواجبها لتنفيذ الخطة العربية التي تم إقرارها في "قمة القاهرة" التي عقدت في مارس الماضي، معربا عن أمله في أن يصل مؤتمر الإعمار المقرر انعقاده في جمهورية مصر العربية خلال منتصف نوفمبر المقبل إلى تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها تجاه أبناء شعبها في قطاع غزة.

وأشار إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها لم تغادر قطاع غزة منذ تأسيس السلطة، "ونحن كوزارة الحكم المحلي الفلسطينية المسئولة عن الإشراف على عمل البلديات والهيئات المحلية لدينا نشاط مستمر في القطاع من خلال صندوق تطوير البلديات الذي نفذ عدد كبير من المشروعات داخل القطاع"، منوها بأننا "أصدرنا تعليمات بالبدء في التحضير للمرحلة القادمة لإعادة إعمار القطاع".

وأوضح أن المؤسسات الدولية أكدت استعدادها للوقوف إلى جانب الحكومة الفلسطينية بصفتها صاحبة الولاية على الوطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتا إلى أن التفاهمات السياسية ستؤدي إلى العمل قريبا على الأرض من أجل تنفيذ مراحل التعافي والإعمار بالمشاركة من الأشقاء العرب وفي المقدمة جمهورية مصر العربية التي كان لها دورا كبيرا في الوصول إلى الاتفاق وإسناد الشعب الفلسطيني في المراحل الكارثية التي مرت عليه.

