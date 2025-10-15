قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

مافيهاش دقيق.. طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش للريجيم

اسماء محمد

تعد بيتزا الجبنة القريش من الاكلات الصحية التي تناسب مرضى السكر وحساسية القمح وجيدة لمن يرغبون في إنقاص الوزن.

نعرض لكم طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير بيتزا الجبنة القريش

200 جرام جبنة قريش

½ كوب دقيق شوفان

2 بيض

ثوم باودر

بصل باودر

زعتر

ملح

فلفل أسود 

صلصة البيتزا:
طماطم مبشورة
صلصة
زيت
زعتر
سكر
ريحان
ملح
فلفل أسود 
للوجه:
سلامى
موتزاريلا
فلفل ألوان شرائح حسب الرغبة 

زيتون حسب الرغبة 

طريقة عمل كريب البيتزا


طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش

ضعي الجبنة القريش وفي الكبة مع رشة ملح ورشة فلفل وبيض وزعتر و بصل بودرة و ثوم بودرة ودقيق الشوفان للحصول على عجين البيتزا.


افردى عجينة البيتزا حتى تحصلي على قوام مناسب ثم ضعي القليل من الزيت في صينية البيتزا وضعي فيها العجينة.

طريقة عمل البيتزا الطاسه فى دقائق

ضعي زيت في حلة صغيرة وضعيها على النار وشوحي فيها الطماطم المبشورة مع الزعتر , رشة سكر  والريحان والملح والفلفل الأسود والصلصة وقلبي باستمرار حتى تحصلي على صوص البيتزا.


ضعي الصوص على عجينة البيتزا ثم الوجه جبنة موتزرايلا وحلقات السلامي و فلفل ألوان وادخلها فى فرن ساخن حتى تمام التأكد من النضج وتقدم.

