محافظ شمال سيناء: اكتسبنا خبرة كبيرة فيما يتعلق باستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين

قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إنّ المحافظة اكتسبت خبرة كبيرة من المراحل السابقة فيما يتعلق باستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين، مشددًا، على وجود دعم من الأطباء في تخصصات حرجة بأعداد محسوبة طبقا للأعداد المتوقع استقبالها، وذلك في جميع مستشفيات محافظة شمال سيناء.

وأضاف مجاور، في لقاء مع أيمن عماد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك أجهزة الأشعة المتطورة المتنقلة عبر الشاحنات موجودة في المستشفيات حاليا، والعيادات المتنقلة تجري الفحص لكل الأمراض وهي موجودة داخلة المعبر، بالإضافة إلى دعم من الممرضين والممرضات والإسعاف، وكمية كبيرة جدا من الأدوية جرى إتاحتها بناءً على حسبة علمية وفقا للخبرات السابقة.

وتابع، أنّ ثمة مجموعة إشراف من وزارة الصحة موجودة في كل المستشفيات، ولهم قائد على اتصال مباشر بوزير الصحة وغرفة إدارة العمليات في الوزارة، وفي التاسعة مساءً يوميا، يتم عقد لقاء بالفيديو كونفرنس مع وزير الصحة لمراجعة الموقف بالكامل بشكل استراتيجي، ثم الانخراط في التفاصيل المرتبطة بكل مريض على حدة: "نحن أمام سيمفونية ناجحة من وزارة الصحة، بدليل ما حدث في المرات السابقة".