حقق حلمك.. رضوى الشربيني تنشر صورا بملابس قائدة الطائرة

شاركت الاعلامية رضوى الشربيني، جمهورها ومتابعيها، صور على طريقة الذكاء الاصطناعي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وعبرت عن سعادتها الشديدة بالصور التي ظهرت من خلالها ترتدي ملابس «قائدة الطائرة»، حيث تشارك ضمن تريند الصور المتداول من خلال الذكاء الاصطناعي

وعلقت رضوى علي الصور قائلة :"لما الAi يحقق حلمك فجأة".

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني محرك البحث “جوجل” وذلك بعد مشاركة جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 44، مؤكد أن العمر مجرد رقم فقط .

وكانت الاعلامية رضوى الشربيني نشرت عدد من الصور عبر حسابها بـ«إنستجرام» معلقة: «العمر مجرد رقم.. بس النهارده بقيت أم 44 بجد».

في سياق آخر، تحدثت الفنانة بسمة بوسيل عن قوة صداقتها مع الإعلامية رضوى الشربيني، مؤكدة أن شخصيتها الحقيقية مختلفة تمامًا عن الصورة النمطية التي يراها البعض بسبب مواقفها الداعمة للمرأة.

وقالت بسمة مؤخرا خلال لقائها في برنامج «Gossips» إن رضوى الشربيني كانت من أكثر الداعمين لها في فترة طلاقها من الفنان تامر حسني، مشيرة إلى أنها حاولت بكل الطرق أن تمنع الانفصال، وقالت مازحة: «لما كنت بتطلق، قولتلها هعمل لك بلوك لحد ما أخلص» في إشارة إلى إصرار رضوى على الإصلاح بينها وبين تامر.

وأضافت بسمة أن رضوى تتمتع بروح مرحة وتضحي كثيرا من أجل أصدقائها، مؤكدة أن الصورة التي يراها الجمهور عنها بأنها تكتفي بنصح النساء بالابتعاد عن الرجال ليست دقيقة، فهي على المستوى الشخصي صديقة وفية تقف بجانب المقربين منها في أصعب المواقف.