رضوى الشربيني تخطف الأنظار برشاقة ملفتة

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

فستان رضوى الشربيني

خطفت رضوى الشربيني الأنظار في الصور بإطلالة راقية و أنيقة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون الأسود الذي كشف عن رشاقتها.

لم تبالغ رضوى الشربيني في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها الإنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.