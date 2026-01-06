قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكل عايز يسلم عليه.. حفاوة استقبال من الأقباط للرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
وصول الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
رئيس جامعة الأزهر يروي مشاهد شخصية وإنسانية عن قرب لـ لإمام الأكبر
اتحاد السلة يقرر إلغاء مباراة الزمالك وبتروجيت | اعرف السبب
انطلاق قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية برئاسة البابا تواضروس
مفاجأة .. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال إلى العين الإماراتي
الأعلى للآثار: إدراج هرم زوسر المدرّج بـ تذكرة منطقة سقارة
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا

دينا ابو الخير
دينا ابو الخير
عادل نصار

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير إن جميع متعلقات الأم بعد وفاتها، مهما بدت بسيطة، تُعد من التركة الشرعية التي يجب جمعها وتقسيمها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، موضحة أن ذلك يشمل الملابس، والأجهزة الكهربائية، والذهب والحُلي وأدوات المطبخ، وليس فقط الأموال أو الممتلكات الكبيرة.

وقالت خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الأصل في تقسيم التركة هو القسمة الشرعية بين الأبناء والبنات، «للذكر مثل حظ الأنثيين»، موضحة أن الشرع لا يفرق بين الأشياء الكبيرة أو الصغيرة، فجميعها تركة تُقسم، مع التأكيد على أن التطبيق العملي غالبًا ما يكون بالتراضي بين الورثة دون تعقيد أو نزاع.

وشددت على أن مبدأ التراضي هو الأساس في توزيع متعلقات الوالدين، قائلة: «للأسف بنشوف وقت توزيع التركات قسوة في القلوب ونسيان لصلة الرحم، وخلافات على أمور لا تستحق»، داعية الأبناء إلى تذكر أن الميت قد انتقل إلى رحمة الله، وأن الخلاف على المتعلقات الدنيوية لا يساوي قطع الأرحام.

وأضافت أن ذهب الأم الأصل الشرعي هو دخوله ضمن التركة وتوزيعه على جميع الورثة، ولا يُستثنى منه شيء إلا إذا كانت الأم قد وهبته لأحد أبنائها أو بناتها في حياتها بشكل واضح وصريح، قائلة: «الهبة في الحياة حق، لكن بعد الوفاة الذهب تركة لا يختص بها البنات دون غيرهن».

وأوضحت أن بعض المتعلقات قد يتم توزيعها بالتراضي، مثل احتفاظ إحدى البنات بقطعة ملابس أو غرض شخصي بدافع الذكرى أو الارتباط العاطفي بالأم، مؤكدة أن هذا الأمر جائز شرعًا طالما تم باتفاق الجميع دون ظلم أو ضغط.

دينا ابو الخير داعية اسلامي الشرع

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

حديقة الحيوان

رجعت لاسمها الأصلي| تغيير اسم حديقة الحيوان إلى "جنينة الحيوانات"

الأنبا إرميا

رئيس جامعة عين شمس وقيادات الجامعة يهنئون الأنبا إرميا بعيد الميلاد المجيد

شقق الاسكان

600 وحدة سكنية سنويا.. بشري سارة لتلك الفئات بعد اجتماع مجلس الوزراء

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

