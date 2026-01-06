حريق محول كهربائي بسيدي جابر فى الإسكندرية .. والحماية المدنية تسيطر عليه

شهدت منطقة سيدي جابر بشرق الإسكندرية، اليوم، اندلاع حريق داخل أحد المحولات الكهربائية بشارع أبو قير، ما تسبب في حالة من القلق بين الأهالي والمتواجدين بمحيط الموقع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل محول كهربائي خاص بأحدي العقارات بنطاق قسم شرطة سيدي جابر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، مع فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث، وإجراء إخلاء احترازي لبعض الوحدات السكنية المجاورة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأسفرت جهود الإطفاء عن السيطرة الكاملة على الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما جارٍ حصر التلفيات والخسائر المادية الناتجة عن الحادث، إلى جانب إجراء المعاينة الفنية اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع النيران، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد.

وتتابع الجهات المعنية الموقف ميدانيًا، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع وضمان سلامة المواطنين وعدم تأثر الخدمات بالمنطقة.