قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكل عايز يسلم عليه.. حفاوة استقبال من الأقباط للرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
وصول الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
رئيس جامعة الأزهر يروي مشاهد شخصية وإنسانية عن قرب لـ لإمام الأكبر
اتحاد السلة يقرر إلغاء مباراة الزمالك وبتروجيت | اعرف السبب
انطلاق قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية برئاسة البابا تواضروس
مفاجأة .. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال إلى العين الإماراتي
الأعلى للآثار: إدراج هرم زوسر المدرّج بـ تذكرة منطقة سقارة
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق محول كهربائي بسيدي جابر فى الإسكندرية .. والحماية المدنية تسيطر عليه

حريق داخل أحد المحولات الكهربائية
حريق داخل أحد المحولات الكهربائية
أحمد بسيوني

شهدت منطقة سيدي جابر بشرق الإسكندرية، اليوم، اندلاع حريق داخل أحد المحولات الكهربائية بشارع أبو قير، ما تسبب في حالة من القلق بين الأهالي والمتواجدين بمحيط الموقع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل محول كهربائي خاص بأحدي العقارات بنطاق قسم شرطة سيدي جابر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، مع فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث، وإجراء إخلاء احترازي لبعض الوحدات السكنية المجاورة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأسفرت جهود الإطفاء عن السيطرة الكاملة على الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما جارٍ حصر التلفيات والخسائر المادية الناتجة عن الحادث، إلى جانب إجراء المعاينة الفنية اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع النيران، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد.

وتتابع الجهات المعنية الموقف ميدانيًا، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع وضمان سلامة المواطنين وعدم تأثر الخدمات بالمنطقة.

شارع أبو قير المحولات الكهربائية مديرية أمن الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

ترشيحاتنا

حديقة الحيوان

رجعت لاسمها الأصلي| تغيير اسم حديقة الحيوان إلى "جنينة الحيوانات"

الأنبا إرميا

رئيس جامعة عين شمس وقيادات الجامعة يهنئون الأنبا إرميا بعيد الميلاد المجيد

شقق الاسكان

600 وحدة سكنية سنويا.. بشري سارة لتلك الفئات بعد اجتماع مجلس الوزراء

بالصور

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد