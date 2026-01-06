ترامب يعلن فائضا بـ39 مليار دولار .. ويصف الجيش الأمريكي بـ الأقوى في العالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات جديدة إن إدارته حققت فائضًا في الميزانية بقيمة 39 مليار دولار بفضل الرسوم الجمركية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجيش الأمريكي "هو الأقوى في العالم".

وأضاف ترامب في سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل أن ولاية كاليفورنيا "هي الأكثر فسادا من أي مكان آخر بالولايات المتحدة"، وأن بلاده حققت "إنجازا عسكريا مذهلا في فنزويلا".

وأشار ترامب إلى أن العملية العسكرية في فنزويلا كانت "ناجحة للغاية"، مؤكدا أنه "لا توجد قوة أخرى في العالم تستطيع القيام بما قمنا به هناك"، مدعيا أن "تم قطع الكهرباء عن كامل الأراضي الفنزويلية خلال تنفيذ عمليتنا العسكرية".

تثير تصريحات ترامب الجديدة الجدل واسعا على الصعيدين السياسي والدولي، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي من الحكومة الأمريكية أو السلطات الفنزويلية بشأن صحة بعض المزاعم المتعلقة بالعمليات العسكرية.