السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟
وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية
بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية
تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر
مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات
سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص
بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال
أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يتخلى عن ترامب .. جرينلاند والدنمارك من يقرران مستقبل الجزيرة | تفاصيل

علي صالح

تصاعدت التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول أوروبية وعلى رأسها الدنمارك وجرينلاند والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، بعد تجدد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ألمح فيها إلى إمكانية ضم جزيرة جرينلاند، وهي إقليم شبه مستقل تابع للمملكة الدنماركية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي والاهتمام الاستراتيجي بالمنطقة القطبية الشمالية. 

ردود الفعل الأوروبية جاءت سريعة ومتوحدة، لاسيما بعد الهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته من داخل غرفة نومهما؛ حيث دعا رئيس وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن ترامب إلى التوقف عن ما وصفته بـ«التهديدات» والسياسات التي تهدد سيادة الجزيرة والعلاقات الحليفة بين واشنطن وكوبنهاجن.

كما أكد رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن أن الحديث عن ضم الإقليم غير مقبول، وأن مستقبل الجزيرة يجب أن يقرره شعبها بنفسه. 

وعلى الصعيد الاتحادي، أكدت المفوضية الأوروبية في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب سيادة جرينلاند ودولة الدنمارك، مشددة على احترام مبادئ السيادة الوطنية وسلامة الأراضي وعدم جواز المس بالحدود، ورفض أي تدخل أحادي في مستقبل الإقليم. وقالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية للاتحاد إن قضية جرينلاند «تعد شأنًا داخليًا للدنمارك وجرينلاند، ويجب أن تُحدد من قِبلهما وحدهما». 

وبالتزامن، أصدر قادة أوروبا الكبرى — بينهم رؤساء حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا — بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه أن «جرينلاند ملك لشعبها»، وأن مستقبل الجزيرة «يقرره الشعب الغرينلاندي والمملكة الدنماركية فقط». وشدد البيان على الدعم الأوروبي الموحد لحماية سيادة الإقليم واحترام إرادة سكانه في تقرير مصيرهم. 

كما أبدت حكومات أخرى في المنطقة — مثل هولندا والنرويج والسويد وفنلندا — موقفًا مماثلًا يدعم حق الدنمارك وجرينلاند في تقرير المستقبل السياسي للجزيرة دون أي ضغوط خارجية. 

النقاشات الأوروبية لم تخلُ من تحذيرات حادة؛ فقد حذر بعض السياسيين من أن أي محاولة أمريكية للوصول إلى السيطرة على الإقليم قد تكون لها تداعيات خطيرة على علاقات الناتو، باعتبار أن جرينلاند تقع في إطار التزامات الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي، وفقا لوكالة اسوشيتدبرس الأمريكية. 

وتُعد هذه الأزمة مؤشرًا جديدًا على التوتر بين المصالح الاستراتيجية الكبرى في القطب الشمالي وشروط القانون الدولي واحترام سيادة الدول، في ظل تصاعد المنافسات بين القوى العالمية في المناطق الحساسة جيوسياسيًا.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الدنمارك جرينلاند الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة ضم جزيرة جرينلاند

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

ترشيحاتنا

جانب من الزيارة

رئيس جهاز العاشر من رمضان يزور كنائس المدينة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد.. صور

صورة تعبيرية

رغم التباطؤ.. استمرار تحسن أوضاع القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر 2025

جانب من المزاد

71 مليون جنيه حصيلة مزايدة علنية لبيع محلات تجارية بحدائق العاشر من رمضان

بالصور

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

