الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انطلاق قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية برئاسة البابا تواضروس

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

في أجواء مفعمة بالخشوع والفرح، بدأت منذ دقائق قليلة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2026 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة واسعة من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة.

قداس عيد الميلاد 

يأتي قداس عيد الميلاد المجيد ليجدد معاني المحبة والسلام والرجاء، مؤكدًا أن ميلاد السيد المسيح هو دعوة دائمة لنشر قيم الرحمة والتسامح والعمل المشترك من أجل الخير، في مناسبة تحمل في طياتها رسالة أمل تتجاوز حدود المكان، وتوحد القلوب على معاني الفرح والإيمان.

وشهد محيط الكاتدرائية انتشارا أمنيا مكثفا، حيث انتشرت البوابات الإلكترونية على الطرق المؤدية إليها، إلى جانب تواجد عناصر الشرطة، ومن بينها الشرطة النسائية، ضمن الإجراءات التنظيمية لتأمين احتفالات عيد الميلاد.

وتزينت كاتدرائية ميلاد المسيح بأضواء وزينة العيد، كما زُينت ساحاتها الخارجية بمجسمات تجسد قصة الميلاد المجيد، من بينها مجسم «مذود البقر» الذي وُلد فيه السيد المسيح بمدينة بيت لحم، في مشهد يعكس روحانية المناسبة وفرحتها.

وتعد كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وقد افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019، وتتسع لنحو 8200 فرد، وتضم صحنا رئيسيا وطابقا أرضيا ومنارة بارتفاع 60 مترًا.

ومن المنتظر أن يشهد قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2026 مشاركة عدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين، إلى جانب وفود من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الوزارات والأحزاب السياسية والنقابات والهيئات المختلفة، فضلا عن سفراء عدد من الدول وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي الطوائف المسيحية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

