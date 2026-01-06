استعدادًا لاحتفالات.. محافظ الدقهلية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال حملات النظافة ورفع الإشغالات بعدد من شوارع وميادين المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأكد محافظ الدقهلية حرصه على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة، في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، ويعكس المظهر الحضاري للمحافظة خلال الاحتفالات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات اليومية للنظافة ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، مع المتابعة المستمرة لأداء شركات النظافة، والتأكد من رفع كافة التراكمات والمخلفات أولًا بأول، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن المتابعة عبر الشبكة الوطنية تأتي ضمن منظومة العمل المتكامل التي تعتمدها المحافظة، بما يتيح سرعة رصد الملاحظات والتعامل الفوري معها، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه أعمال النظافة، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات الموافق وقيادات الاجهزة التنفيذية بالانابة عنه لتقديم التهنئة للاخوة المسيحيين شركاء العمل التنفيذي بالاجهزة التنفيذية بهذه المناسبة.

وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أفضل مستوى من الخدمات، بما يحقق راحة المواطنين ويعزز من مظاهر التلاحم الوطني، متمنيًا أن تمر احتفالات عيد الميلاد المجيد في أجواء يسودها الأمن والنظافة والالتزام.