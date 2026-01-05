استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.. إصابة أربعة أشخاص إثر وقوع مشاجرة بأحد مراكز الدقهلية

أصيب أربعة أشخاص إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بأحد مراكز الدقهلية استخدمت فيها الاسلحة البيضاء أمام المعهد الدينى باجا.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين باجا استخدمت فيها الأسلحة البيضاء مما أدى إلى وقوع مصابين.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين أصابة كلا من حمزه احمد حمزه هجرس25 عاما وأصيب بجرح نافذ بالجانب الايمن ؛ احمد حمزه السيد هجرس 51عاما وأصيب بجرح نافذ بالصد احمد مصطفي السيد نصر24عاما وأصيب بجرح قطعي بالراس محمد مصطفي السيد نصر32عاما وإصابته جرح قطعي بالراس .

تم نقل المصابين الى مستشفى أجا المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة.