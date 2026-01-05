قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو: طموحنا الوصول إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا
إصابة وكيل وزارة التموين بالقليوبية في حادث سير على الطريق الإقليمي
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
حمادة صدقي: منتخبنا يتمتع بروح قتالية.. وحسام حسن يتدخل لضبط طرق اللعب بسرعة
استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.. إصابة أربعة أشخاص إثر وقوع مشاجرة بأحد مراكز الدقهلية

أصيب أربعة أشخاص إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بأحد مراكز الدقهلية استخدمت فيها الاسلحة البيضاء أمام المعهد الدينى باجا. 

 
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين باجا استخدمت فيها الأسلحة البيضاء مما أدى إلى وقوع مصابين. 


انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين أصابة كلا من  حمزه احمد حمزه هجرس25 عاما  وأصيب بجرح نافذ بالجانب الايمن ؛ احمد حمزه السيد هجرس 51عاما وأصيب بجرح نافذ بالصد احمد مصطفي السيد نصر24عاما وأصيب بجرح قطعي بالراس محمد مصطفي السيد نصر32عاما وإصابته جرح قطعي بالراس .

تم نقل المصابين الى مستشفى أجا المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة. 

