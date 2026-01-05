قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتابع تنفيذ خطة الانتشار الميداني في يومها الثاني

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

تابع  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثاني من خطة الانتشار الميداني عبر اجتماع موسع عقد باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وكلاء المديرية ومديري العموم والمديرين الفنيين.
وخلال الاجتماع، استعرض وكيل الوزارة تقارير فرق المرور الإشرافي للقطاع الصحي، والتي أكدت تنفيذ 72 جولة مرورية شملت مختلف المنشآت الصحية. ففي القطاع الطبي الوقائي، قام مديرو الإدارات الصحية بالمرور على 47 وحدة صحية ضمن 14 إدارة صحية، لمتابعة انتظام العمل وتواجد الفرق الطبية، ورصد أي ملاحظات تتعلق بالأعطال أو الأداء الفني، وتم التعامل معها ميدانيًا من خلال فرق التدريب الفوري على رأس العمل.
أما فيما يخص المستشفيات، فقد نفذت فرق المرور 25 جولة على 14 مستشفى ووحدة الكلى في سلامون، لمتابعة الأقسام المختلفة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والانضباط الإداري، وتواجد الكوادر الطبية، مع التعامل الفوري مع أي ملاحظات دون التأثير على سير الخدمة الصحية.
استمع وكيل الوزارة إلى شرح مفصل من مديري الإدارات حول نتائج اليوم الثاني لخطة الانتشار، وما تم اتخاذه من إجراءات فورية لتلافي أي ملاحظات، بما يشمل إعادة تنظيم العمل، وضمان تواجد القوى البشرية، وتأمين المستلزمات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة .
و قام   الدكتور حمودة الجزار بالمرور على مستشفى أجا المركزي، برفقة الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي، حيث اطلع على سير العمل بمختلف الأقسام، بما في ذلك قسم الاستقبال والرعاية العاجلة، وأقسام الطوارئ والباطنة والجراحة، وكذلك وحدة الأشعة والمختبرات، للتأكد من انتظام العمل وتوافر الكوادر الطبية والمستلزمات الضرورية.
وشدد وكيل الوزارة على أهمية المحافظة على الانضباط الإداري داخل المستشفى، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى، مؤكدًا أن المرور الميداني المنتظم يعزز من مستوى الرعاية الصحية ويضمن تقديم الخدمة بأعلى معايير الكفاءة والجودة.
.

الدقهليه محافظه صحة ميدانى

