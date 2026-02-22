جامعة العاصمة تطلق أسبوع محو الأمية دعماً لرؤية مصر 2030 نحو مجتمع بلا أمية

نظّمت جامعة العاصمة فعاليات “أسبوع محو الأمية”، تأكيدًا لإيمانها بدور الجامعات المصرية في مواجهة واحدة من أخطر التحديات المجتمعية، وإسهامًا في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو جمهورية جديدة بلا أمية.

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف وتنظيم الدكتورة ولاء محمد صلاح الدين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، في إطار خطة متكاملة تستهدف تعزيز وعي الطلاب بأهمية المشاركة في هذا الملف الوطني الحيوي.



وتضمن الأسبوع حزمة متنوعة من الندوات التثقيفية وورش العمل المتخصصة حول أحدث طرق واستراتيجيات تعليم الكبار، إلى جانب تدريب عملي على إعداد وتصميم الوسائل والمواد التعليمية المستخدمة داخل فصول محو الأمية، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق أقصى استفادة للدارسين.

كما شهدت الفعاليات مشاركة واسعة من الأسر الطلابية واتحاد الطلاب، تأكيدًا على دور شباب الجامعة في دعم الجهود التطوعية والخدمية وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.

ولعبت كليات الخدمة الاجتماعية، والتربية الفنية، والتجارة وإدارة الأعمال دورًا مميزًا في إنجاح فعاليات الأسبوع، حيث ساهم طلابها في تنفيذ أنشطة توعوية داخل الحرم الجامعي للتعريف بخطورة مشكلة الأمية وآثارها السلبية على خطط التنمية، فضلاً عن إبراز أهداف المشروع القومي لمحو الأمية ودور الطلاب في دعمه. كما برزت إسهاماتهم الإبداعية في تصميم وإنتاج لوحات فنية وأدوات تعليمية مساعدة تسهم في تسهيل عملية التدريس للكبار داخل الفصول.

ويأتي تنظيم أسبوع محو الأمية امتدادًا لاستراتيجية جامعة العاصمة في تفعيل دورها المجتمعي، وترسيخ مفهوم الجامعة المنتجة والمؤثرة في محيطها، بما يعكس التزامها بالمشاركة الجادة في قضايا الوطن، والعمل على مجابهة التحديات التي تعوق مسيرة التنمية، دعمًا لمسيرة البناء والتطوير وتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا لمصر.