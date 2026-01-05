الدقهلية: 11.359 ألف خدمة طبية وعلاجية وتثقيفية خلال شهر

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته الدائمة لأعمال القوافل الطبية والعلاجية المجانية، والتي تقام بقرى مراكز المحافظة تباعاً وفقا للأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وقدمت 11.359 ألف خدمة طبية وعلاجية وتثقيفية خلال شهر ديسمبر الماضي، وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

وشدد محافظ الدقهلية أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج لتوافر امكانيات خاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وأكد على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.

و أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القوافل الطبية والعلاجية المجانية على مدار شهر ديسمبر الماضي، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، قدمت 11.359 ألف خدمة طبية وعلاجية من خلال 5 قوافل طبية إلى جانب 5 فوافل توعوية، بقريتي قراش، وجاليا الأولى مركز بلقاس، وقريتي كفر المحمدية، والقيطون مركز ميت غمر، وابو نور الدين بجمصه.

واستفاد منها، 11359 ألف شخص، بالكشف والعلاج، في مختلف التخصصات الطبية، وشملت، 1157 باطنة، 1238 أطفال، 711 جلدية، 335 أسنان، 633 عظام، 438 رمد، 405 جراحة عامة، 544 نسا وتنمية أسرة، 889 معمل الدم، 256 معمل الطفيليات، 31 خلع أسنان، 41 أشعة سينية، موجات صوتية 486، الكشف المبكر 790، 5 ندوات تثقيفية استفاد منها 3377، وعلاج على نفقة الدولة 3 حالات، وإحالة للمستشفيات 25.