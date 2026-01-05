محافظ الدقهلية يترأس اجتماع تقييم أجمل مدينة وحي وقرية ويؤكد استمرار الارتقاء بمستوى الخدمات

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا لتقييم أداء الوحدات المحلية في مسابقة اختيار أجمل مدينة وحي وقرية على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء المعنيين، ومديري الإدارات المختصين.

و أكد المحافظ على أهمية استمرار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة متابعة أعمال النظافة على مدار الساعة، ورفع أي تجمعات أو تراكمات للقمامة، والاهتمام بتحسين المظهر الحضاري للمدن والأحياء والقرى، مع التشديد على صيانة الحدائق العامة، تقليم الأشجار، دهان الجزر الوسطى والأرصفة، وغسيل الأرصفة وتركيب كشافات الإنارة.

وأشار "مرزوق" إلى أن المسابقة تهدف إلى تحفيز الوحدات المحلية لاستنفار الجهود وتحسين الوضع البيئي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن المحافظة حريصة على تحقيق أعلى معايير النظافة والجمال في كل مركز ومدينة وحي وقرية بالدقهلية.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ الدقهلية، 10 من المراكز والمدن والأحياء من خلال عرض "بريزنتيشن" عناصر التقييم لكل مركز ومدينة حيث تم استعراض عناصر التقييم وتشمل جاهزية معدات الحملة الميكانيكية وعمل الصيانة الدورية لها وعدم وجود معدات معطلة، نسبة تحصيل رسوم المخلفات الصلبة والبلدية وتوريدها لمصانع المعالجة والتدوير مقارنة بالكميات المستهدفة، معدل تحرير عقود النظافة مع المنشآت، استدامة صرف مستحقات العاملين بمنظومة النظافة في موعدها المحدد دون تأخير، والتزام العاملين بالزي الرسمي.