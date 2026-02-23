قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية أمريكية بسبب عاصفة ثلجية
ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات
ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الأهلي وسموحة اليوم
وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل وسط استعدادات لهجوم محتمل على إيران
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

درة: المشاركة في "إثبات نسب" و"علي كلاي" مرهقة ..وكيميا خاصة تجمعني بـ"العوضي"

درة
درة
أحمد البهى

قالت الفنانة درة إن مسلسل "إثبات نسب "  والذي يعرض خلال شهر رمضان يُعد من أقرب الأعمال إلى قلبها، خاصةً أن قصته تحمل طابعًا إنسانيًا مؤثرًا، معربة عن أمنيتها بأن ينال العمل إعجاب الجمهور ويحقق صدى واسعًا لدى المشاهدين.


وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج "كأس إنرجي للدراما" عبر إذاعة راديو إنرجي 92.1، أن جزءًا كبيرًا من مسلسل "إثبات نسب" تم تصويره منذ عام تقريبًا، في حين لا يزال تصوير مسلسل "علي كلاي" مستمرًا حتى الآن. 
وأشارت إلى أن الشخصيتين اللتين تجسدهما في العملين مختلفتان تمامًا من حيث التفاصيل والخلفية، وهو ما يتطلب منها مجهودًا مضاعفًا وتركيزًا كبيرًا، مؤكدة أن هذا التنوع رغم إرهاقه يمنحها تحديًا فنيًا خاصًا.


وحول تقديمها للدراما الشعبية في "علي كلاي"، أكدت أن الشخصية جديدة ومختلفة كتبها المؤلف برؤية خاصة، وتسعى لتقديمها بشكل غير تقليدي مقارنة بما قُدم سابقًا.


وأضافت أن الطابع الشعبي قد يجعل بعض المشاهدين يشعرون بوجود تشابه مع أعمال أخرى ولكن العمل مختلف تماماً خاصة أنها قدمت أدوارًا شعبية في أكثر من عمل خلال السنوات الماضية، وهو ما لا يزال حاضرًا في ذاكرة الجمهور.
أما عن تعاونها مع الفنان أحمد العوضي، فأشادت بتركيزه الشديد في تفاصيل العمل وحرصه أثناء التصوير، مؤكدة وجود حالة من الانسجام والكيمياء بينهما أمام الكاميرا، إلى جانب ما يتمتع به من جماهيرية كبيرة في الشارع المصري والعربي، معربة عن أملها في أن يحقق العمل النجاح وينال استحسان الجمهور.

الفنانة درة درة إثبات نسب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

ترشيحاتنا

باتريس بوميل

باتريس بوميل: مواجهة الأهلي نهائي مبكر وهدفي إعادة الثقة للترجي

الهوكي

جدول مباريات تصفيات كأس العالم للهوكي بالإسماعيلية

مورينيو

مورينيو يخطر إدارة بنفيكا بموقفه من حضور مواجهة ريال مدريد بالمدرجات

بالصور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام

رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث

طبق جانبى لعزومات.. كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

حملات مكبرة للقضاء نهائياً على انتشار التوك توك غير المرخص بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد