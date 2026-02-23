درة: المشاركة في "إثبات نسب" و"علي كلاي" مرهقة ..وكيميا خاصة تجمعني بـ"العوضي"

قالت الفنانة درة إن مسلسل "إثبات نسب " والذي يعرض خلال شهر رمضان يُعد من أقرب الأعمال إلى قلبها، خاصةً أن قصته تحمل طابعًا إنسانيًا مؤثرًا، معربة عن أمنيتها بأن ينال العمل إعجاب الجمهور ويحقق صدى واسعًا لدى المشاهدين.



وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج "كأس إنرجي للدراما" عبر إذاعة راديو إنرجي 92.1، أن جزءًا كبيرًا من مسلسل "إثبات نسب" تم تصويره منذ عام تقريبًا، في حين لا يزال تصوير مسلسل "علي كلاي" مستمرًا حتى الآن.

وأشارت إلى أن الشخصيتين اللتين تجسدهما في العملين مختلفتان تمامًا من حيث التفاصيل والخلفية، وهو ما يتطلب منها مجهودًا مضاعفًا وتركيزًا كبيرًا، مؤكدة أن هذا التنوع رغم إرهاقه يمنحها تحديًا فنيًا خاصًا.



وحول تقديمها للدراما الشعبية في "علي كلاي"، أكدت أن الشخصية جديدة ومختلفة كتبها المؤلف برؤية خاصة، وتسعى لتقديمها بشكل غير تقليدي مقارنة بما قُدم سابقًا.



وأضافت أن الطابع الشعبي قد يجعل بعض المشاهدين يشعرون بوجود تشابه مع أعمال أخرى ولكن العمل مختلف تماماً خاصة أنها قدمت أدوارًا شعبية في أكثر من عمل خلال السنوات الماضية، وهو ما لا يزال حاضرًا في ذاكرة الجمهور.

أما عن تعاونها مع الفنان أحمد العوضي، فأشادت بتركيزه الشديد في تفاصيل العمل وحرصه أثناء التصوير، مؤكدة وجود حالة من الانسجام والكيمياء بينهما أمام الكاميرا، إلى جانب ما يتمتع به من جماهيرية كبيرة في الشارع المصري والعربي، معربة عن أملها في أن يحقق العمل النجاح وينال استحسان الجمهور.