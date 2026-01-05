كلب يعقر خمسة أطفال بإحدى قرى الدقهلية

تعرض خمسة أطفال لعقر كلب بجوار المقابر بقرية أشمون بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بعقر كلب لـ 5 أطفال بجوار المقابر بقرية أشمون بدكرنس.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة كلا من نادية أحمد محمد طلبة 11عاما وإصابتها بجرح قطعي بالفخد الايمن؛ مؤمن محمد محمود محمد 8 أعوام وإصابته جرح قطعي بالقدم اليسري؛ زين عمر مجدى عيد السيد 5 أعوام وأصيب بجرح متهتك بالوجه؛ ياسين محمد نبيل عبدالعزيز 8 أعوام؛ جرح بالفخذ الايمن ونانسي محمد صلاح محمود 5 أعوام وإصابته بجرح قطعي بالوجه.



تم نقل المصابين الى مستشفى دكرنس، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.