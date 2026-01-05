قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكلاب الضالة| خطة حكومية شاملة لمواجهة خطر السعار.. تفاصيل
الدكتور السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد٢٠٢٦
تحديث بطاقة التموين 2026 .. الرابط و الخطوات والشروط
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الدقهلية.. إنقاذ حياة شاب من إصابات بالغة في الرأس بمستشفى تمي الأمديد

حالة طبية
حالة طبية
همت الحسينى

نجح الفريق الطبي بمستشفى تمي الأمديد المركزي بمحافظة الدقهلية في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، حضر إلى المستشفى بادعاء تعرضه لحادث طريق، في حالة صحية حرجة.


وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، تبيّن وجود نزيف بالمخ مصحوب باضطراب شديد في درجة الوعي وتشنجات حادة، إلى جانب تهتك وكسور متعددة حول محجر العين اليسرى، وكسور مفتتة بعظام الوجنة على الجانبين الأيمن والأيسر، وكسور بعظام الجبهة، مع عدم القدرة على غلق الفم والأسنان، وفقدان بالحفن العلوي للعين اليسرى.


تم نقل المريض إلى غرفة العمليات، حيث أجرى فريق جراحة المخ والأعصاب تدخلاً جراحيًا دقيقًا على وجه السرعة، تم خلاله تفريغ النزيف بالمخ بالكامل، ثم نقل الحالة إلى غرفة الإفاقة ومنها إلى العناية المركزة، حتى استقرت الحالة الصحية.


وبعد استقرار الحالة، جرى تحضير المريض لعملية دقيقة لإصلاح عظام الجمجمة والفك، حيث قام فريق جراحة الوجه والفكين برد وتثبيت محجر العين اليسرى وعظام الوجه باستخدام شرائح عالية الدقة، مع استعادة بصمة الأسنان وإعادة انغلاق الفم بشكل طبيعي، إلى جانب ترميم وإصلاح الجفن العلوي للعين اليسرى باستخدام شرائح موضعية، مع الحفاظ على المظهر الجمالي للوجه.

وعقب الانتهاء من التدخلات الجراحية، جرى نقل المريض إلى غرفة الإفاقة ثم إلى العناية المركزة، حيث استعاد وعيه بالكامل، ولا يزال تحت الرعاية الطبية بالمستشفى لاستكمال فترة النقاهة، وحالته الصحية مستقرة تمامًا.


وأشاد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالجهود المتميزة للفريق الطبي بمستشفى تمي الأمديد، موجهًا الشكر لكل من الدكتور محمد سليم، مدرس جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب، الدكتور أحمد ناصر، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب،
الدكتور محمد فتحي، مدرس جراحة الوجه والفكين، الدكتور إبراهيم الدريني، استشاري التخدير، الدكتور محمد محمود، استشاري العناية المركزة،
الدكتور طاهر عزت، استشاري العناية المركزة، إلى جانب فرق تمريض العمليات والعناية المركزة، وفنيي التخدير والأشعة، وعمال غرف العمليات، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة الكوادر الطبية وقدرتها.

الدقهلية فريق صحة طبى

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس النواب للتهنئة بعيد الميلاد المجيد| صور

البابا تواضروس وشيخ الأزهر الشريف

قيادات المؤسسات الدينية الإسلامية يهنئون قداسة البابا بالعيد | صور

الجامعات المصرية

ننشر معايير مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية

بالصور

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

مش هتشتريها تاني من برة.. طريقة خلطة توابل البطاطس

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

