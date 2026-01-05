الدقهلية.. إنقاذ حياة شاب من إصابات بالغة في الرأس بمستشفى تمي الأمديد

نجح الفريق الطبي بمستشفى تمي الأمديد المركزي بمحافظة الدقهلية في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، حضر إلى المستشفى بادعاء تعرضه لحادث طريق، في حالة صحية حرجة.



وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، تبيّن وجود نزيف بالمخ مصحوب باضطراب شديد في درجة الوعي وتشنجات حادة، إلى جانب تهتك وكسور متعددة حول محجر العين اليسرى، وكسور مفتتة بعظام الوجنة على الجانبين الأيمن والأيسر، وكسور بعظام الجبهة، مع عدم القدرة على غلق الفم والأسنان، وفقدان بالحفن العلوي للعين اليسرى.



تم نقل المريض إلى غرفة العمليات، حيث أجرى فريق جراحة المخ والأعصاب تدخلاً جراحيًا دقيقًا على وجه السرعة، تم خلاله تفريغ النزيف بالمخ بالكامل، ثم نقل الحالة إلى غرفة الإفاقة ومنها إلى العناية المركزة، حتى استقرت الحالة الصحية.



وبعد استقرار الحالة، جرى تحضير المريض لعملية دقيقة لإصلاح عظام الجمجمة والفك، حيث قام فريق جراحة الوجه والفكين برد وتثبيت محجر العين اليسرى وعظام الوجه باستخدام شرائح عالية الدقة، مع استعادة بصمة الأسنان وإعادة انغلاق الفم بشكل طبيعي، إلى جانب ترميم وإصلاح الجفن العلوي للعين اليسرى باستخدام شرائح موضعية، مع الحفاظ على المظهر الجمالي للوجه.

وعقب الانتهاء من التدخلات الجراحية، جرى نقل المريض إلى غرفة الإفاقة ثم إلى العناية المركزة، حيث استعاد وعيه بالكامل، ولا يزال تحت الرعاية الطبية بالمستشفى لاستكمال فترة النقاهة، وحالته الصحية مستقرة تمامًا.



وأشاد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالجهود المتميزة للفريق الطبي بمستشفى تمي الأمديد، موجهًا الشكر لكل من الدكتور محمد سليم، مدرس جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب، الدكتور أحمد ناصر، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب،

الدكتور محمد فتحي، مدرس جراحة الوجه والفكين، الدكتور إبراهيم الدريني، استشاري التخدير، الدكتور محمد محمود، استشاري العناية المركزة،

الدكتور طاهر عزت، استشاري العناية المركزة، إلى جانب فرق تمريض العمليات والعناية المركزة، وفنيي التخدير والأشعة، وعمال غرف العمليات، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة الكوادر الطبية وقدرتها.