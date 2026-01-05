قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
بث مباشر.. نقل السلطات الأمريكية مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
محافظات

الدقهلية..مستشفى المنزلة تبدأ التشغيل التجريبي لقسم العناية المركزة للأطفال

داخل. مستشفى المنزله
داخل. مستشفى المنزله
همت الحسينى

أعلنت مستشفى المنزلة العام بمحافظة الدقهلية عن بدء التشغيل التجريبي للقسم الجديد للعناية المركزة للأطفال، والذي يضم 9 أسرة مجهزة بخمسة أجهزة تنفس صناعي، إضافة إلى إدخال خدمة الحضانات لأول مرة للأطفال من عمر شهر حتى أربعة أشهر، وغرفة خاصة بالعزل للحالات المصابة بالأمراض المعدية.


وأوضحت الدكتورة بسمة شوكت، مسؤولة الحضانات ورعايات الأطفال بالمديرية، أن القسم الجديد تحت إشراف الدكتور خالد الصياد، مدير الحضانات والعناية بمستشفى المنزلة، وسيشكل خطوة مهمة في تطوير مستوى الرعاية الحرجة للأطفال، مضيفة أن تجهيز القسم لم يكن ممكنًا إلا بدعم المجتمع المدني الذي ساهم في توفير التبرعات اللازمة لتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية.


ويضم القسم الجديد أجهزة الأشعة العادية والسونار، إضافة إلى خدمة إيكو الأطفال، مع تدريب الأطباء والتمريض على أعلى مستوى بمستشفى المنصورة الدولي، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة ورفع كفاءة الرعاية للأطفال المحتاجين للرعاية الحرجة.


وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل الوزارة، أن القسم الجديد يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بشمال الدقهلية، ويعكس التعاون المثمر بين المستشفى والمجتمع المدني لدعم القطاع الصحي وتعزيز الرعاية الطبية للأطفال.

الدقهليه المنزله صحة وكيل

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

صورة أرشيفية

أجواء شتوية باردة وفرص لسقوط الأمطار بالإسكندرية

جوله لمحافظ الدقهلية

أعمال تطوير مستشفى التأمين بسندوب. تشكيل لجنة لإنهاء توصيل كابل الكهرباء بجهد أكبر

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

بريطاني من أصل مصري وفلبيني يفوزان بجائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

