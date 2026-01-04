قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

المؤيد لشاب والسجن 15 عاما لآخرين في خطف طالبة وهتك عرضها بالدقهلية

قضت  جنايات المنصورة، بالسجن المؤبد لشاب، والسجن لمدة 15 عاما لـ 4 آخرين؛ لاتهامهم باختطاف طالبة وهتك عرضها في الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد البهنساوي، وعضوية المستشارين محمد محمد عطية، وعبد العزيز متولي عبد العزيز، وذلك في القضية رقم 3390 لسنة 2025 جنايات مركز نبروه.

وصدر الحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم “عبده م ا” 19 عاما” والسجن 15 عاما  للمتهمين “محمود  ا م” 17 عاما، “هاني أ. م” 19عاما، “عمر م س” 17 عاما، “رشدي .ا م” 16 عاما.
وكان  المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، لأنهم بتاريخ 19-3-2025 بدائرة مركز نبروه - محافظة الدقهلية، خطفوا (بالتحايل) المجني عليها “ش. ا . م” 15 عاما- طالبة، والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنة ميلادية كاملة، بأن اعترضوا طريقها في أثناء سيرها بالطريق العام، مستغلين حداثة سنها، وكونهم أكثر من شخصين، وتمكنوا بذلك من إبعادها عن أهليتها وذويها.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين، في ذات الزمان والمكان، هتكوا عرض الطفلة المجني عليها، بالقوة، حال إحراز المتهم الثالث لسلاح أبيض (مطواة)، مهددا إياها به على النحو المبين بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية.

وأشار إلى أنهم سرقوا (قرط ذهبي) خاص باللمجني عليها، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن ارتكبوا الوقائع محل الاتهامين السابقين؛ مما بث الرعب في نفسها، وشل مقاومتها، وتمكنوا من الاستيلاء على مصاغها الذهبي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح أبيض.

الدقهلية نبروه جنايات المنصوره

