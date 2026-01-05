قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكلاب الضالة| خطة حكومية شاملة لمواجهة خطر السعار.. تفاصيل
الدكتور السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد٢٠٢٦
تحديث بطاقة التموين 2026 .. الرابط و الخطوات والشروط
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
محافظات

الدقهلية: ضبط 350 كيلو منتجات وتحرير 439 مخالفة في حملات تموينية

حملات تمونية
حملات تمونية
همت الحسينى

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية على مدار خمسة أيام، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز.

في قطاع المخابز، تحت إشراف ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، أسفرت الحملات عن تحرير 191 محضرًا في مجال المخابز، تنوّعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة الخبز للمواصفات المقررة، وتجميع الدقيق والتصرف فيه بالمخالفة للقانون، في رسالة واضحة بأن رغيف الخبز خط أحمر لا يُسمح بالمساس به.

وفي قطاع الأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، كثّفت الأجهزة التموينية حملاتها الرقابية،

أسفرت عن تحرير 105 مخالفات متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود بيانات. كما تم ضبط كميات من السلع الغذائية المخالفة للاشتراطات، تضمنت 5 كجم حواوشي، 140 كجم زيت طعام، 235 كجم ردة، بالإضافة إلى 60 كجم لحوم وكبدة فاسدة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مجال التجار التموينيين، فقد أسفرت الحملات عن تحرير 37 مخالفة، تنوعت بين الغلق، والعمل بدون ترخيص، والتصرف في المقررات التموينية، بما يؤكد إحكام الرقابة على منظومة الدعم وعدم السماح بإهداره.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 8 مخالفات، كان أبرزها عدم وجود طلمبة بنزين، والبيع بأزيد من السعر المقرر، في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية.

الدقهلية محافظه محافظ تموين

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

