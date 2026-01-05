الدقهلية: إزالة حوائط الدور الثامن وسقف الدور السابع العلوي بطلخا

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جهود الوحدة المحلية لمركز طلخا، في إزالة مخالفات البناء، مؤكدًا على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات، سواء على الأراضي الزراعية أو داخل الحيز العمراني، مشددًا على ضرورة التصدي في المهد لأي أعمال بناء غير مرخصة.

وكان محافظ الدقهلية قد شدد على على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز.

و أعلن إسلام النجار رئيس مركز طلخا أنه ، بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا، تم إزالة حوائط الدور الثامن العلوي وإزالة سقف الدور السابع العلوي بمنطقة الكاكولا بطلخا على مساحة 150متر، وتمت الإزالة كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة تجاه المخالفة.