نجاح تدخل جراحي دقيق لطفل حديث الولادة بمستشفى طلخا المركزي بالدقهلية

نجح الفريق الطبي بمستشفى طلخا المركزي في إجراء جراحة دقيقة لطفل حديث الولادة يعاني من عيب خلقي معقد.

وتبيّن من خلال الفحوصات الطبية أن الطفل يعاني من انسداد خلقي بفتحة الشرج مصحوب بوجود ناسور متصل بمجرى البول، وهي من الحالات الدقيقة التي تتطلب تدخلاً جراحيًا متخصصًا وعلى مراحل دقيقة للحفاظ على حياة الطفل واستقرار حالته الصحية.

وعلى الفور، تم إدخال الطفل إلى غرفة العمليات، حيث تم إجراء تحويلة براز (كولوستومي) كمرحلة أولى ضمن الخطة العلاجية الموضوعة، تمهيدًا لإصلاح العيب الخلقي بشكل كامل في المراحل العلاجية التالية، وقد استقرت الحالة عقب التدخل الجراحي، ولا يزال الطفل تحت المتابعة الطبية الدقيقة داخل المستشفى.



وأشاد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالجهود المتميزة للفريق الطبي بمستشفى طلخا المركزي، موجهًا الشكر للدكتور شريف مدحت محمود، مدرس واستشاري جراحة الأطفال بكلية طب المنصورة، والدكتور مؤمن منصور علي، طبيب مقيم جراحة الأطفال، مثمنًا الدور المهم لفريق التخدير بقيادة الدكتور محمد محمد عبد التواب، أخصائي التخدير، وفني التخدير أحمد عمرو شعبان.

كما وجّه وكيل الوزارة الشكر لفرق التمريض وغرفة العمليات، وعلى رأسهم رامي هاشم محمود، تمريض العمليات، ومشرفة العمليات ندى الحسنين شوقي، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية وقدرتهم على التعامل مع أدق الحالات، وحرص المديرية على تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.