قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة حماة المخرج خالد دياب.. وصول الجثمان لمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها في انتظار مؤلم لاستلام جثث ذويهم
وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
الوزراء: عيد الميلاد المجيد تجسيد للوحدة الوطنية وانعكاس حقيقي لروح المواطنة
من القاهرة إلى العالم.. رسالة بابوية مترجمة لعيد الميلاد المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح تدخل جراحي دقيق لطفل حديث الولادة بمستشفى طلخا المركزي بالدقهلية

فريق جراحى
فريق جراحى
همت الحسينى

نجح الفريق الطبي بمستشفى طلخا المركزي في إجراء جراحة دقيقة لطفل حديث الولادة يعاني من عيب خلقي معقد.

وتبيّن من خلال الفحوصات الطبية أن الطفل يعاني من انسداد خلقي بفتحة الشرج مصحوب بوجود ناسور متصل بمجرى البول، وهي من الحالات الدقيقة التي تتطلب تدخلاً جراحيًا متخصصًا وعلى مراحل دقيقة للحفاظ على حياة الطفل واستقرار حالته الصحية.

وعلى الفور، تم  إدخال الطفل إلى غرفة العمليات، حيث تم إجراء تحويلة براز (كولوستومي) كمرحلة أولى ضمن الخطة العلاجية الموضوعة، تمهيدًا لإصلاح العيب الخلقي بشكل كامل في المراحل العلاجية التالية، وقد استقرت الحالة عقب التدخل الجراحي، ولا يزال الطفل تحت المتابعة الطبية الدقيقة داخل المستشفى.


وأشاد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالجهود المتميزة للفريق الطبي بمستشفى طلخا المركزي، موجهًا الشكر للدكتور شريف مدحت محمود، مدرس واستشاري جراحة الأطفال بكلية طب المنصورة، والدكتور مؤمن منصور علي، طبيب مقيم جراحة الأطفال، مثمنًا الدور المهم لفريق التخدير بقيادة الدكتور محمد محمد عبد التواب، أخصائي التخدير، وفني التخدير أحمد عمرو شعبان.

كما وجّه وكيل الوزارة الشكر لفرق التمريض وغرفة العمليات، وعلى رأسهم  رامي هاشم محمود، تمريض العمليات، ومشرفة العمليات ندى الحسنين شوقي، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية وقدرتهم على التعامل مع أدق الحالات، وحرص المديرية على تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.

الدقهلية طلخا صحة وكيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

ترشيحاتنا

الأتوبيس الترددي

هل يكون الأتوبيس الترددي بديلا عن الخط الخامس للمترو؟

الدولار

باحث اقتصادي: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ملتقى كبير للأفكار

البقر

لبنان يواصل حملة وطنية لتحصين المزارع ضد الحمى القلاعية

بالصور

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد