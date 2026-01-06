قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
وصول الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
رئيس جامعة الأزهر يروي مشاهد شخصية وإنسانية عن قرب لـ لإمام الأكبر
اتحاد السلة يقرر إلغاء مباراة الزمالك وبتروجيت | اعرف السبب
انطلاق قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية برئاسة البابا تواضروس
مفاجأة .. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال إلى العين الإماراتي
الأعلى للآثار: إدراج هرم زوسر المدرّج بـ تذكرة منطقة سقارة
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
حالة من عدم اليقين .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
ترامب يعلن فائضا بـ39 مليار دولار .. ويصف الجيش الأمريكي بـ الأقوى في العالم
أخبار العالم

سماع دوي إطلاق نار داخل قصر معاشيق بعدن مقر إقامة عيدروس الزبيدي يثير حالة من الجدل والقلق
ملك ريان

شهد قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن، مقر إقامة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، حالة من التوتر عقب سماع دوي إطلاق نار داخل محيط القصر، ما أثار تساؤلات واسعة وحالة من القلق بين المواطنين، خاصة في ظل حساسية الموقع وأهميته السياسية والأمنية.


 

وبحسب ما جرى تداوله، سُمع إطلاق نار داخل القصر أو في محيطه القريب، دون صدور بيان رسمي فوري يوضح ملابسات الواقعة أو أسبابها، الأمر الذي فتح الباب أمام تكهنات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من ربط الحادث بإجراءات أمنية مشددة، ومن اعتبره حادثًا عرضيًا أو تدريبات للحراسة.


 

قصر معاشيق يُعد أحد أبرز المقار السيادية في عدن، ويخضع لتأمين مكثف نظرًا لكونه مقر إقامة عدد من القيادات السياسية، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي، ما يجعل أي تحرك أمني أو صوت إطلاق نار داخله محل اهتمام ومتابعة دقيقة من الرأي العام.


 

حتى الآن، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، كما لم يتم الإعلان عن وجود تهديد مباشر أو هجوم مسلح، وهو ما يرجّح أن الواقعة قد تكون مرتبطة بترتيبات أمنية داخلية، إلا أن غياب التوضيح الرسمي ساهم في تصاعد حالة الجدل.


 

وتأتي هذه الواقعة في توقيت حساس تشهده عدن، وسط تحديات أمنية وسياسية متشابكة، ما يزيد من أهمية الشفافية وتوضيح الحقائق لطمأنة الشارع العام ومنع انتشار الشائعات.


 

ويبقى انتظار البيان الرسمي هو الفيصل لكشف حقيقة ما جرى داخل قصر معاشيق، وتحديد ما إذا كان إطلاق النار ناتجًا عن إجراء أمني روتيني أم حادثًا استثنائيًا يستدعي التحقيق

اطلاق نار معاشيق بعدن عيدروس الزبيدي

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

روسيا تندد بتهديدات استعمارية جديدة و عدوان مسلح ضد فنزويلا

روسيا تندد بتهديدات استعمارية جديدة وعدوان مسلح ضد فنزويلا

البيت الأبيض: الولايات المتحدة أقدر على حماية جرينلاند رغم دعم أوروبي لسيادة الدنمارك

البيت الأبيض: الولايات المتحدة أقدر على حماية جرينلاند رغم دعم أوروبي لسيادة الدنمارك

أرشيفية

ترامب يشعل الجدل: مادورو "رجل متوحش حاول تقليد رقصتي"

بالصور

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

