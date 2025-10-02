في ثوان معدودة.. هكذا يمكنك إيقاف نزيف الأنف بسرعة

نزيف الأنف .. يقول الدكتور توماس جونتر إن نزيف الأنف يحدث حين تلف الأوعية الدقيقة في الغشاء المخاطي الأنفي الغني بالأوعية الدموية، وذلك لأسباب مختلفة مثل نفخ الأنف بقوة أو دخول أجسام غريبة أو مؤثرات خارجية، ويحدث معظم النزيف في مقدمة الأنف، وهو عادة ما يكون غير ضار.

طريقة علاج نزيف الأنف

وأضاف الطبيب العام الألماني أن الكثيرين يبادرون إلى إمالة الرأس للخلف لإيقاف النزيف الأنفي، ظنًّا منهم بأنهم بذلك يحافظون على الدم في الجسم ويمنعوه من التساقط على الملابس والأغراض الأخرى، غير أن هذه الطريقة خاطئة؛ نظرا لأنها تؤدي إلى دخول الدم إلى المعدة والتسبب في القيء.

ولإيقاف نزيف الأنف بسرعة وفعالية، أوصى جونتر بتطبيق إحدى الطريقتين التاليتين أو كلتيهما:

- تبريد الرقبة: يؤدي وضع كمادات ثلج ملفوفة بمنشفة أو قطعة قماش مبللة مسبقا بالماء البارد على الرقبة إلى تحفيز رد فعل منعكس يُسبب انقباض الأوعية الدموية في الأنف.

- ضمّ فتحتي الأنف معا: يساعد الضغط أيضا في إيقاف نزيف الأنف، وللقيام بذلك اجلس مع توجيه رأسك للأمام قليلا، ثم قم بضمّ فتحتي الأنف معا بإصبعي الإبهام والسبابة لمدة عشر دقائق تقريبًا، وخلال هذا الوقت، تنفس من فمك، بحسب دي بي إيه.

زيارة الطبيب.. متى؟

وأوصى الدكتور جونتر بفحص نزيف الأنف من قبل الطبيب إذا استمر لأكثر من 20 دقيقة أو حدث بانتظام.

كما ينبغي زيارة الطبيب إذا حدث النزيف على نحو رئيسي في مؤخرة الأنف، أي أن الدم يسيل بشكل رئيسي عبر الحلق.