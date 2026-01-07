قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
العربي الأوروبي للدراسات: تفكيك حلف الناتو ليس في صالح أمريكا أو الأوروبيين
فريق سعودي طلب إعارته مجانا.. لماذا فشل رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
كان ابني وصاحبي| والد ضحية غدر صديقه يروي لـ صدي البلد الساعات الأخيرة قبل خروجه في ليلة لم يعد بعدها
رحيل المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل
رمضان 2026| عمر محمد رياض ينضم لمسلسل رأس الأفعى مع أمير كرارة
التعليم المتنوع والسوشيال ميديا.. كيف صنعت الاختلافات الثقافية صداما داخل المجتمع؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: 55 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات بديلة عبر منصة الإيجار القديم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أنه تم الإعلان الرسمي عن مدة فترة التقديم على الوحدات البديلة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم، موضحًا أنه تقدم نحو 55 ألف مواطن بطلبات للحصول على السكن البديل من خلال منصة بديل الإيجار القديم.
 

وأوضح وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحكومة ماضية في تنفيذ قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن عملية التقديم ترتبط بطبيعة الوحدات السكنية وأماكنها، ومن خلال بيانات المتقدمين تتشكل رؤية واضحة لدى الحكومة بشأن آليات التنفيذ.

وأشار وليد جاب الله، إلى أن نجاح الحكومة في التعامل مع المرحلة الأولى الخاصة بالسكن البديل يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح المنظومة بالكامل، لافتًا إلى أن المواطنين اعتادوا التقديم الإلكتروني في الأيام الأخيرة من الفترة المسموح بها.

وأوضح وليد جاب الله، أن التقديم الإلكتروني يحتاج إلى دعم ومساندة لكبار السن، والبديل اليدوي مع التزاحم يكون أكثر صعوبة، ويستلزم توفير من يساعد كبار السن ويطمئنهم بالحصول على سكن مناسب وفي أماكن قريبة منهم.

التشريعات الاقتصادية الإيجار القديم قانون الإيجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

متحف الأقصر

محمود يوسف مديرًا لمتحف الأقصر .. مستند

وزير الشباب

برعاية حكومية وشراكات عالمية.. المصري للجولف يعلن أكبر أجندة بطولات في تاريخه

وزير الرياضة وعمر هشام طلعت

اتحاد الجولف يطلق عصر الاحتراف.. 13 بطولة دولية تضع مصر على قمة هرم الرياضة العالمية في 2026

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏

الفرق بين اليوسفى والبرتقال.. أيهما افضل لإنقاص الوزن وللمناعة

البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد