خبير: 55 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات بديلة عبر منصة الإيجار القديم

أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أنه تم الإعلان الرسمي عن مدة فترة التقديم على الوحدات البديلة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم، موضحًا أنه تقدم نحو 55 ألف مواطن بطلبات للحصول على السكن البديل من خلال منصة بديل الإيجار القديم.



وأوضح وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحكومة ماضية في تنفيذ قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن عملية التقديم ترتبط بطبيعة الوحدات السكنية وأماكنها، ومن خلال بيانات المتقدمين تتشكل رؤية واضحة لدى الحكومة بشأن آليات التنفيذ.

وأشار وليد جاب الله، إلى أن نجاح الحكومة في التعامل مع المرحلة الأولى الخاصة بالسكن البديل يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح المنظومة بالكامل، لافتًا إلى أن المواطنين اعتادوا التقديم الإلكتروني في الأيام الأخيرة من الفترة المسموح بها.

وأوضح وليد جاب الله، أن التقديم الإلكتروني يحتاج إلى دعم ومساندة لكبار السن، والبديل اليدوي مع التزاحم يكون أكثر صعوبة، ويستلزم توفير من يساعد كبار السن ويطمئنهم بالحصول على سكن مناسب وفي أماكن قريبة منهم.