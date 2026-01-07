مد المهلة 3 أشهر.. رابط وخطوات التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم

خطوة جديدة اتخذتها الحكومة بهدف التيسير على المواطنين خلال عملية التقديم على السكن البديل الإيجار القديم، حيث تم الإعلان رسمياً عن مدة فترة التقديم على الوحدات البديلة عبر المنصة الإليكترونية الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم.

وتتوافق المهلة الجديدة مع أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

التقديم على السكن البديل

مد مهلة التتقديم على السكن البديل حتى 12 أبريل 2026

وفقا لقرار الحكومة أمس، تنتهى مهلة لتقديم طلبات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم في 12 أبريل 2026، بدلا من نهايتها يناير الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للتقديم والحصول على وحدة سكنية.

وأعلن المهندس عمرو خطاب لمتحدث باسم وزارة الإسكان، مد فترة التقديم على طلبات توفير الوحدات البديلة، والتي كان من المقرر انتهاؤها في 15 يناير 2026؛ وذلك استجابة للطلبات المتزايدة ولحل المشكلات التقنية التي واجهت المواطنين.

ويشمل مد المهلة المستأجرين الأصليين، وكذلك من امتدت إليهم عقود الإيجار، ممن تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة ضمن الطروحات التي توفرها الدولة في هذا الشأن.

منصة الاسكان البديل

آخر موعد للتقديم على شقق السكن البديل

بعد قرار الحكومة بمد المهلة لمدة 3 أشهر؛ يكون بذلك آخر موعد للتقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم يوم 12 أبريل 2026.

طلبات التقديم على منصة مصر الرقمية

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن قرار المد، جاء؛ بعد رصد عدد كبير من الطلبات غير المكتملة على المنصة الإلكترونية الموحدة (منصة مصر الرقمية)، حيث واجه البعض صعوبات في رفع المستندات المطلوبة أو مشاكل في مراحل التقديم المختلفة.

وأشار إلى تلقي الوزارة شكاوى عبر الخط الساخن ومكاتب البريد، تفيد بعدم علم قطاع كبير من المواطنين بآلية التقديم، مما استدعى مد المهلة وتكثيف حملات التوعية.

المستندات المطلوبة لحجز الوحدات البديلة

1- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

2- صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.

3- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة.

4- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة المستفيدين.

5- شهادة ميلاد الأبناء القصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.

6- مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، قرار تمكين).

7- شهادة وفاة المستأجر الأصلي حال وجودها.

8- شهادة الخدمات المتكاملة، للمواطنين من ذوي الهمم.



استمارة السكن البديل

تقديم على شقق الإيجار القديم

التقديم الإلكتروني: (عبر الدخول على المنصة الموحدة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنشاء حساب شخصي، رفع المستندات إلكترونيًا، متابعة الطلب بشكل دوري من خلال المنصة).

رابط منصة التقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم

يمكنك الدخول على هذا الرابط وملء استمارة السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية



شرح كيفية ملء استمارة السكن البديل

شاهد هذا الفيديو التفصيلي لمعرفة طريقة ملء استمارة السكن البديل

خطوات التقديم على السكن البديل

1- إنشاء حساب إلكتروني خاص به عبر منصة مصر الرقمية خلال هذا الرابط .

2- اختيار خدمة «السكن البديل» من الصفحة الرئيسية لمنصة مصر الرقمية.

3- اختيار «استمارة تقديم على السكن البديل».

4- تحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب.

5- إدخال البيانات الشخصية والوظيفية لمقدم الطلب بالخطوة الثالثة، وفي حالة عدم العمل يجب كتابة سبب عدم العمل.

6- إدخال بيانات الوحدة المؤجرة، إذ يجرى الاستعلام عن العنوان بدلالة عداد الكهرباء.

7- إدخال بيانات الأسرة، حيث يُدخِل المتقدم بيانات الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء الخاصة به، حيث يختار الحالة الاجتماعية الحالية، ثم ملء البيانات الخاصة بكل حالة.

بعد استكمال جميع البيانات، يقوم المتقدم بمراجعتها ثم الضغط على زر إرسال لتسجيل الطلب رسمياً، مع قبول أن تكون جميع البيانات المقدّمة صحيحة، ومع العلم أنه في حالة اكتشاف أي تزوير قد يتعرض لمساءلة قانونية وفقدان حقه في الدعم.

لا بد من التأكد من رقم الهاتف المحمول عبر رسالة تحقق تُرسل له قبل تأكيد الإرسال؛ لضمان التواصل المستقبلي حول حالة الطلب أو أي مستجدات أخرى.