قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق 143 منشأة طبية خاصة وتحرير 15 محضرًا خلال شهر ديسمبر بالبحيرة
على غرار فيلم كده رضا.. خريج علوم ينتحل صفة شقيقه التوأم الطبيب في وحدة صحية بالبحيرة
بينهم 4 سودانيين.. إصابة 22 شخصا في حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة
عمليات البحث تتواصل.. القسام برفقة الصليب الأحمر للبحث عن جثة آخر محتجز إسرائيلي
مناظرة جثمان فران صفط اللبن تكشف المستور.. خاص
مد المهلة 3 أشهر.. رابط وخطوات التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم
ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة.. ورسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مد المهلة 3 أشهر.. رابط وخطوات التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم

خطوات التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم
خطوات التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم
رشا عوني

خطوة جديدة اتخذتها الحكومة بهدف التيسير على المواطنين خلال عملية التقديم على السكن البديل الإيجار القديم، حيث تم الإعلان رسمياً عن مدة فترة التقديم على الوحدات البديلة عبر المنصة الإليكترونية الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم. 

وتتوافق المهلة الجديدة مع أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

السكن بديل الإيجار القديم.. خطوات التقديم والاستعلام عبر بوابة مصر الرقمية - الأسبوع
التقديم على السكن البديل

مد مهلة التتقديم على السكن البديل حتى 12 أبريل 2026

وفقا لقرار الحكومة أمس، تنتهى مهلة لتقديم طلبات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم في 12 أبريل 2026، بدلا من نهايتها يناير الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للتقديم والحصول على وحدة سكنية.

وأعلن المهندس عمرو خطاب لمتحدث باسم وزارة الإسكان، مد فترة التقديم على طلبات توفير الوحدات البديلة، والتي كان من المقرر انتهاؤها في 15 يناير 2026؛ وذلك استجابة للطلبات المتزايدة ولحل المشكلات التقنية التي واجهت المواطنين.

ويشمل مد المهلة المستأجرين الأصليين، وكذلك من امتدت إليهم عقود الإيجار، ممن تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة ضمن الطروحات التي توفرها الدولة في هذا الشأن. 

شرح خطوات التقديم علي منصة مصر الرقمية للاسكان بديل الايجار القديم
منصة الاسكان البديل

آخر موعد للتقديم على شقق السكن البديل

بعد قرار الحكومة بمد المهلة لمدة 3 أشهر؛ يكون بذلك آخر موعد للتقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم يوم 12 أبريل 2026.

طلبات التقديم على منصة مصر الرقمية

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن قرار المد، جاء؛ بعد رصد عدد كبير من الطلبات غير المكتملة على المنصة الإلكترونية الموحدة (منصة مصر الرقمية)، حيث واجه البعض صعوبات في رفع المستندات المطلوبة أو مشاكل في مراحل التقديم المختلفة.

وأشار إلى تلقي الوزارة شكاوى عبر الخط الساخن ومكاتب البريد، تفيد بعدم علم قطاع كبير من المواطنين بآلية التقديم، مما استدعى مد المهلة وتكثيف حملات التوعية.

المستندات المطلوبة لحجز الوحدات البديلة

1- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

2- صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.

3- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة.

4- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة المستفيدين.

5- شهادة ميلاد الأبناء القصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.

6- مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، قرار تمكين).

7- شهادة وفاة المستأجر الأصلي حال وجودها.

8- شهادة الخدمات المتكاملة، للمواطنين من ذوي الهمم.
 

الإسكان تنشر إنفوجرافات تتضمن طريقة الحصول على السكن البديل للمخاطبين بقانون الإيجار القديم
استمارة السكن البديل

تقديم على شقق الإيجار القديم

التقديم الإلكتروني: (عبر الدخول على المنصة الموحدة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنشاء حساب شخصي، رفع المستندات إلكترونيًا، متابعة الطلب بشكل دوري من خلال المنصة).

رابط منصة التقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم

يمكنك الدخول على هذا الرابط وملء استمارة السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية 


شرح كيفية ملء استمارة السكن البديل 

شاهد هذا الفيديو التفصيلي لمعرفة طريقة ملء استمارة السكن البديل 

خطوات التقديم على السكن البديل

1- إنشاء حساب إلكتروني خاص به عبر منصة مصر الرقمية خلال هذا الرابط.

2- اختيار خدمة «السكن البديل» من الصفحة الرئيسية لمنصة مصر الرقمية.

3- اختيار «استمارة تقديم على السكن البديل».

4- تحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب.

5- إدخال البيانات الشخصية والوظيفية لمقدم الطلب بالخطوة الثالثة، وفي حالة عدم العمل يجب كتابة سبب عدم العمل.

6- إدخال بيانات الوحدة المؤجرة، إذ يجرى الاستعلام عن العنوان بدلالة عداد الكهرباء.

7- إدخال بيانات الأسرة، حيث يُدخِل المتقدم بيانات الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء الخاصة به، حيث يختار الحالة الاجتماعية الحالية، ثم ملء البيانات الخاصة بكل حالة.

بعد استكمال جميع البيانات، يقوم المتقدم بمراجعتها ثم الضغط على زر إرسال لتسجيل الطلب رسمياً، مع قبول أن تكون جميع البيانات المقدّمة صحيحة، ومع العلم أنه في حالة اكتشاف أي تزوير قد يتعرض لمساءلة قانونية وفقدان حقه في الدعم. 

لا بد من التأكد من رقم الهاتف المحمول عبر رسالة تحقق تُرسل له قبل تأكيد الإرسال؛ لضمان التواصل المستقبلي حول حالة الطلب أو أي مستجدات أخرى. 

التقديم على السكن البديل خطوات التقديم على السكن البديل استمارة السكن البديل منصة مصر الرقمية منصة الاسكان البديل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

ترشيحاتنا

النفط

توسع نفطي يضع غانا على خريطة مراكز الطاقة في غرب إفريقيا

ديمقراطيون يناقشون مستقبل مرشحي 2028 وأهمية الأمن والسلامة في السياسة الأمريكية

ديمقراطيون يناقشون مستقبل مرشحي 2028 وأهمية الأمن والسلامة في السياسة الأمريكية

بيت التمويل الكويتى

لتنويع المصادر.. بيت التمويل الكويتي يصدر صكوكا بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل 5 سنوات

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد