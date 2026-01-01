قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
ترامب يكسر الصمت.. الرئيس الأمريكي يعترف بأن فحوصه الطبية فتحت باب الشكوك
تاريخه مشبوه.. مصطفى بكري: بريطانيا اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون
ياسمين عز: مافيش حاجة اسمها الراجل خاين لغوها.. اسمه متعدد العلاقات زي الـhr كده
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت
في أول مزاد خلال 2026.. الجمارك تبيع 28.54 مليون جنيه
رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026
أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا
آخر فرصة.. كيفية تقديم طلبات حجز وحدات السكن البديل

أعلنت وزارة الإسكان، عن أن آخر مهلة محددة لتلقي الطلبات على وحدات السكن البديل ستكون يوم 12 يناير 2026، مشيرة إلى أن باب الحجز الإلكتروني متاح منذ منتصف أكتوبر الماضي، وأن التقديم متاح أمام الجميع إلكترونيًا فقط، في إطار التسهيل وتسريع الإجراءات المطلوبة للراغبين من مستأجري الإيجار القديم.

التقديم على وحدات السكن البديل

أكدت "الإسكان" أن التقديم متاح عبر منصة مصر الرقمية، وذلك من خلال الضغط على أيقونة استمارة السكن البديل، وإدخال كل البيانات المطلوبة وأرفاق المستندات المطلوبة، وذلك بعد تسجيل حساب باسم المتقدم على منصة مصر الرقمية.

خطوات عمل حساب في بوابة مصر الرقمية

ـ ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

ـ اضغط على "إنشاء حساب جديد".

ـ سجل البيانات المطلوبة.

ـ ستتلقى رسالة نصية تحتوي على كود تفعيل الحساب عبر رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله.

ـ ادخل كود التفعيل المكون من 6 أرقام.

ـ أنشئ كلمة مرور خاصة بك، على ألا تقل عن 8 أحرف.

ـ أدخل بريدك الإلكتروني الخاص.

ـ اضغط على "حفظ".

ـ بعدها يمكنك الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المتاحة على بوابة مصر الرقمية.

المستندات المطلوبة لحجز وحدات السكن البديل

ـ طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، للحصول على الإسكان البديل.

ـ صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.

ـ إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام الوحدة الجديدة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة المستفيدين.

ـ شهادة ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.

ـ مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، قرار تمكين).

ـ شهادة وفاة المستأجر الأصلي، حال وجودها.

ـ شهادة الخدمات المتكاملة للمواطنين من ذوي الهمم.

شروط الحصول على وحدات السكن البديل

 ـ أن يكون شخصًا طبيعيًا.

ـ أن يكون مستأجرًا فعليًا أو ممن امتد له عقد الإيجار.

ـ أن يقيم فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

ـ ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.

ـ أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

ـ تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند تسلم الوحدة البديلة.

آخر فرصة حجز وحدات السكن السكن البديل وزارة الإسكان الحجز الإلكتروني مستأجري الإيجار القديم

