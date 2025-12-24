قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين
المترو برئ| تفاصيل حكم النقض في أزمة جداريات مترو كلية البنات وغرامة غادة والي.. الحكاية كاملة؟
رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة
تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى
أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل القداس
لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني
أٌحيل للجنايات.. 8 آلاف جنيه تُسقط مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
انتخابات النواب في الخارج.. مشاركة لافتة وجولة الإعادة تنطلق دون معوقات
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حارس منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل لقاء الجمعة
اللي حصل دة قذارة.. محمد رزق ينفعل بسبب واقعة تصوير ريهام عبدالغفور
اقتصاد

بالأرقام.. إقبال كثيف على السكن البديل للإيجار القديم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

كشفت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تسجيل نحو 43 ألف طلب للحصول على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، منذ بدء إتاحة الخدمة عبر  «منصة مصر الرقمية» في  أكتوبر 2025.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في تصريحات لها، إن غالبية الطلبات المقدمة تخص وحدات سكنية، في حين لا تتجاوز طلبات الوحدات البديلة الإدارية والتجارية نحو 650 طلبًا،  مؤكدة أن عملية تسليم الوحدات ستتم على مراحل متتابعة خلال فترة السنوات السبع المحددة.

تلقي طلبات المواطنين لحجز الشقق البديلة الإيجار القديم

وتستمر وزارة الإسكان في تلقي طلبات المواطنين لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم من المخاطبين بقانون الايجار القديم،  والذي بدأ الجمعة الماضي، عبر منصة مصر الرقمية.

وكان شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أطلق المنصة الإلكترونية الموحدة الخاصة بالمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية أكتوبر الماضي.
وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يمكن للمواطنين إنشاء حسابات إلكترونية خاصة بهم عبر منصة مصر الرقمية.

خطوات  التسجيل على منصة «الإيجار القديم»

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الخطوة الأولى لإنشاء الحساب الإلكتروني هي الدخول عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية عبر الرابط:

https://digital.gov.eg.

ثم قيام صاحب الطلب بإنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية (في حالة عدم وجود حساب حالي).

انشاء حساب على منصة مصر الرقمية 

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن إنشاء الحساب يكون من خلال:

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية.
ثم اختيار "إنشاء حساب" من الصفحة الرئيسية
ثم يتم الضغط على زر "إنشاء حساب" لبدء إجراءات التسجيل

يقوم العميل بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم القومي (لبطاقة رقم قومي سارية)، ورقم المصنع (الموجود أسفل صورة البطاقة الشخصية على الجهة الأمامية، ويتكون من حروف وأرقام)، واسم الأم الأول (باللغة العربية)، ورقم الهاتف المحمول (شرط أن يكون مسجلاً باسم المستخدم)، والبريد الإلكتروني (اختياري).

بعد ذلك يتلقى المواطن رمز تحقق عبر رسالة نصية (SMS) على رقم الهاتف الذي تم إدخاله، ويجب إدخال الرمز في الحقل المخصص لذلك، وبعد التحقق يقوم المواطن بإنشاء كلمة مرور قوية، وبمجرد إدخال كلمة المرور وتأكيدها، يكون الحساب قد تم إنشاؤه بنجاح.

استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني

الخطوة التالية تتضمن استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني، والذي يتضمن (تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، تحديد عنوان العقار ووصفه والمقيمين وبعض البيانات الأخرى)، دون طلب إرفاق أي مستندات في هذه المرحلة، وذلك من خلال خدمة "خدمات السكن البديل"، وسوف تتاح هذه الخدمة مع نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر ٢٠٢٥.

مساعدة المواطنين في حالة تعذرهم في استيفاء النموذج

وأضافت مي عبد الحميد أنه لمساعدة المواطنين في حالة تعذرهم في استيفاء النموذج بنفسهم، تم تخصيص 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر الراغبين في استيفاء النموذج واستكمال التقديم، على أن يتم الإعلان عن بدء الخدمة وأماكن تواجدها ومواعيد العمل بها قريبًا.

موعد انتهاء التقديم في الحصول على سكن بديل

وذكرت أن مرحلة تقديم الطلبات سوف تستمر لمدة ثلاثة أشهر  والتي بدأت في أكتوبر الماضي يجوز مدها لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، يتبعها طلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة استيفاء المستندات، على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نشر النتائج بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، على المنصة الإلكترونية الموحدة، وترسل رسالة نصية لمقدم الطلب موضحًا بها موقف العميل النهائي.

