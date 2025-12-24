وزير الإسكان يتابع مع "الشركة الوطنية للإنشاء" ملفات العمل المشترك وأوجه التعاون

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولى الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، لمناقشة ملفات العمل المشترك وأوجه التعاون، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة.

تنظيم الإعلانات واللافتات



وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني أن اللقاء يأتي فى ضوء السعي لتنظيم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة ومختلف المحاور بالمدن الجديدة، وتفعيل الضوابط التي تنظم ذلك، بحيث تراعى الحفاظ على النسق العمرانى، والحرص على الالتزام بمعايير تحقق القيم الجمالية للشكل الخارجي لهذه الإعلانات واللافتات.

كما أكد وزير الإسكان أهمية تنظيم وتنمية الإعلانات على الطرق العامة والمحاور، وضمان الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية، مشيرًا إلى أن العمل على تطوير منظومة الإعلانات لا يقتصر فقط على الجانب الجمالى، بل يمتد ليشمل تعظيم العائد الاقتصادى للدولة من استغلال هذه المساحات، إلى جانب تقليل التلوث البصرى، ومواءمة الإعلانات مع الاستخدامات المحيطة والمعايير الدولية.



وتناول الاجتماع، الموقف الحالي الخاص بالإعلانات على الطرق وفقاً للبروتوكول المبرم بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، بجانب استعراض أوجه التعاون والجهود المبذولة من قبل الشركة في تنظيم إعلانات الطرق بعدد من المدن الجديدة.

تعظيم العوائد والاستفادة من الإعلانات



كما تناول اللقاء عدداً من المقترحات التي تستهدف تعظيم العوائد والاستفادة من الإعلانات على الطرق، بجانب عرض للدليل الإرشادي لإعلانات الطرق وتصور للتصميمات والابعاد الخاصة باللوحات الإعلانية والمسافات البينية بينها على الطرق بالمدن الجديدة.