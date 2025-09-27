قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
عريس الجنة بأسوان .. توفى في ليلة زفافه | اعرف التفاصيل
وزير العمل يعلن صرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة
مسئول إيراني كبير يدعو دول الإقليم إلى وحدة لمواجهة مؤامرات إسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تفريغ نزيف بالمخ لطفل 16 عامًا في مستشفي أطفال مصر

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، نجاح الفريق الطبي ، بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي ، في إجراء عملية تفريغ نزيف بالمخ لطفل يبلغ من العمر 16 عامًا إثر تعرضه لإصابة مباشرة بالرأس.

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن طوارئ مستشفى المقطم استقبلت الطفل المصاب، وتم إجراء أشعة مقطعية أظهرت وجود نزيف حاد فوق الأم الجافية مع تمزق بالشريان المغذي لأغشية المخ ونظرًا لخطورة الحالة.

وتابعت الوزارة تم التنسيق ونقل الطفل إلى مستشفى أطفال مصر لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة، وجرى نقله بسيارة إسعاف تابعة للمستشفى برفقة طبيب عناية مركزة لاستكمال العلاج.

 إجراء  التدخل الجراحي العاجل

وقالت وزارة الصحة: تم إجراء  التدخل الجراحي العاجل لتفريغ النزيف، وخرج المريض من العمليات بحالة مستقرة مع تحسن بدرجة الوعي، وتم نقله إلى العناية المركزة تحت الملاحظة والعلاج يأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي.

وزارة الصحة الفريق الطبي أطفال مصر نزيف بالمخ إصابة مباشرة بالرأس

الراقصة دينا
مقابض الأبواب
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
أسباب الدوار المفاجئ
