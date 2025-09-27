تفريغ نزيف بالمخ لطفل 16 عامًا في مستشفي أطفال مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، نجاح الفريق الطبي ، بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي ، في إجراء عملية تفريغ نزيف بالمخ لطفل يبلغ من العمر 16 عامًا إثر تعرضه لإصابة مباشرة بالرأس.

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن طوارئ مستشفى المقطم استقبلت الطفل المصاب، وتم إجراء أشعة مقطعية أظهرت وجود نزيف حاد فوق الأم الجافية مع تمزق بالشريان المغذي لأغشية المخ ونظرًا لخطورة الحالة.

وتابعت الوزارة تم التنسيق ونقل الطفل إلى مستشفى أطفال مصر لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة، وجرى نقله بسيارة إسعاف تابعة للمستشفى برفقة طبيب عناية مركزة لاستكمال العلاج.

إجراء التدخل الجراحي العاجل

وقالت وزارة الصحة: تم إجراء التدخل الجراحي العاجل لتفريغ النزيف، وخرج المريض من العمليات بحالة مستقرة مع تحسن بدرجة الوعي، وتم نقله إلى العناية المركزة تحت الملاحظة والعلاج يأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي.