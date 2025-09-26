قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار المساء الصحيحة.. أدعية تحفظك من كل مكروه طوال الليل
غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية
رونالدو ضد بنزيما.. تشكيل قمة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
ترامب: سأنظر في نقل مباريات كأس العالم 2026 من بعض المدن الأمريكية
قيادي في حركة حماس: نتنياهو كذابُ أشِرْ وإسرائيل باتت منبوذة دوليا
تكهين أجهزة الكمبيوتر القديمة في جميع المدارس .. قرار عاجل الآن
من هو مونيز رويز .. حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟
تعقيبا على خطاب نتنياهو.. حماس: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حق أصيل
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
الناتو وكوريا الجنوبية يعقدان أول حوار مباشر حول التعاون الصناعي الدفاعي
توصيات مصيرية من الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة الصحة: تطوير 120 جهاز أشعة ورفع كفاءة 22 معمل باثولوجي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

شاركت وزارة الصحة والسكان، في فعالية جانبية حول المبادرات الوطنية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية وصحة المرأة، عُقدت على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر 2025، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، ومنظمات الأمم المتحدة، وعدد من الشركاء الدوليين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، ألقى كلمة «مصر» نيابةً عن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان. استعرض حساني التجربة المصرية الرائدة في تعزيز صحة المرأة والحد من عبء السرطان من خلال مبادرات رئاسية شاملة.

وأشار الدكتور محمد حساني، إلى أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2019، فحصت أكثر من 22.9 مليون سيدة، بإجمالي 62.7 مليون زيارة طبية، معتمدةً الفحص الإكلينيكي كأداة رئيسية للكشف المبكر، وتم توفير أكثر من 3700 وحدة صحية، و12 وحدة متنقلة مجهزة بأجهزة الماموجرام والأشعة الصوتية للوصول إلى المناطق النائية، إلى جانب تطوير 120 جهاز أشعة ورفع كفاءة 22 معمل باثولوجي لدعم خدمات التشخيص والعلاج.

وأضاف أن المبادرة دربت أكثر من 30 ألف كادر طبي على أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج، وساهمت في اكتشاف 5,335 حالة سرطان ثدي، 80.5% منها في مراحل مبكرة، مما يعزز فرص الشفاء ويقلل معدلات الوفيات، وتهدف المبادرة إلى خفض وفيات سرطان الثدي بنسبة 25% بحلول 2030، و40% بحلول 2040.

استعرض الدكتور حساني، المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، التي تشمل سرطانات الرئة، والقولون، والبروستاتا، وعنق الرحم، وتغطي أكثر من 3700 وحدة رعاية أولية، وتعتمد على تقنيات متقدمة مثل الأشعة المقطعية منخفضة الجرعة (LDCT) لسرطان الرئة، واختبارات FIT للقولون، وPSA للبروستاتا، وHPV لعنق الرحم.

 الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030،

وأكد أن هذه الجهود تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، التي تستهدف خفض معدلات الوفيات، وتعزيز الشفاء، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. كما أشار إلى أن الاستثمار في الكشف المبكر يقلل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية من خلال خفض تكاليف العلاج في المراحل المتأخرة والحفاظ على إنتاجية المواطنين.

واختتم «حساني» كلمته بالتأكيد على التزام مصر بمشاركة خبراتها مع الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة السرطان ودعم صحة المرأة عالميًا، تماشيًا مع مبدأ “الصحة للجميع وعدم ترك أحد خلف الركب”.

وزارة الصحة جهاز أشعة معمل باثولوجي الأمم المتحدة الشركاء الدوليين الأورام السرطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

ترشيحاتنا

خلال افتتاح الجناح

تعاون بين التمثيل التجاري وMSMEDA لتنظيم الجناح المصري بمعرض التجارة الدولي UPITS بالهند

غرفة الجيزة التجارية

الغرفة التجارية بالجيزة تناقش انتقال صلاحيات التفتيش على الأغذية

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 26-9-2025

بالصور

طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة

سرطان البروستاتا.. مرض صامت يهدد صحة الرجال والفحص المبكر ضرورة

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد