وزير الصحة يتابع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ويشدد على تعزيز الرقابة وسرعة التوزيع

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، اجتماعًا هامًا لمتابعة توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية في مخازن الوزارة.

حضر الاجتماع الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مراجعة المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية في المخازن المركزية والفرعية التابعة للوزارة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر مع الشركات الموردة لضمان الاستخدام الأمثل للمخزون، بما في ذلك إعادة توزيع الرواكد الطبية وتعظيم الاستفادة منها.

إجراءات استلام وفحص شحنات الأدوية

وأشار المتحدث الرسمي إلى توجيهات الوزير بتكثيف إجراءات استلام وفحص شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية الواردة، مع تسريع عمليات التوزيع على المستشفيات والوحدات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن توافر الأدوية والمستلزمات للمواطنين بشكل مستدام.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة تعزيز إدارة سلاسل الإمداد الطبي من خلال تنفيذ خطط متابعة دورية للمخازن، وتطوير أنظمة التتبع الإلكتروني لضمان جودة وأمان الأدوية. كما شدد على أهمية تعزيز الرقابة على شحنات الأدوية والمستلزمات، والتعاون المستمر مع الشركات الموردة لتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان تقديم خدمات صحية متميزة.

تؤكد وزارة الصحة والسكان على التزامها بتوفير منظومة صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، مع ضمان إدارة فعالة وشفافة للموارد الطبية، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية في مصر.