أخبار البلد

وزير الصحة يتفقد مستشفى رينجي الذكي ويبحث التعاون في التكنولوجيا الطبية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع مسئولي مستشفى رينجي الذكي بمدينة شنغهاي الصينية، لبحث آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيا الطبية وتطوير المستشفيات الذكية وذلك على هامش مؤتمر ومعرض هواوي كونكت 2025، المُقام في مركز شنغهاي العالمي للمعارض خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الاجتماع ركز على استكشاف أحدث الحلول التكنولوجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات في إدارة المستشفيات الذكية، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وجودتها، مضيفا أن الزيارة شملت جولة ميدانية بمستشفى رينجي للاطلاع على أفضل الممارسات في تشغيل المستشفيات الرقمية، ومناقشة آليات الإدارة، والتعاون الأكاديمي، والتدريب الطبي المتخصص.

 تعزيز الشراكة بين وزارة الصحة ومستشفى رينجي 

وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول سبل تعزيز الشراكة بين وزارة الصحة المصرية ومستشفى رينجي من خلال برامج تدريبية متقدمة تستهدف الكوادر الطبية في تخصصات حيوية مثل الأورام، وأمراض النساء، والجراحات الكبرى، بما يدعم تطوير القدرات المهنية ويسهم في تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وتابع «عبدالغفار» أن اللقاء تضمن استعراض دور التحول الرقمي في تحقيق رؤية «مصر 2030» لتطوير المنظومة الصحية، مع التأكيد على أهمية الخدمات الصحية الذكية في تحسين كفاءة التشغيل، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، ورفع معايير الجودة والسلامة في المنشآت الصحية.

وأضاف أنه وعقب الاجتماع، قام الدكتور خالد عبدالغفار بجولة تفقدية في مستشفى رينجي، الذي يُعد من أبرز المستشفيات الرقمية في الصين، بسعة 3 آلاف سرير وفريق طبي يضم حوالي 1200 طبيب، كما يتميز المستشفى بمنظومة رقمية متكاملة تشمل جميع الخدمات، من حجز المرضى إلى متابعة ملفاتهم الطبية عبر شبكة إلكترونية متقدمة، مع تقديم استشارات طبية عن بُعد لتقليل زيارات المرضى المباشرة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المستشفى يضم مركز تحكم رقمي متطور يدعم اتخاذ القرارات السريرية والإدارية بدقة وسرعة، من خلال جمع البيانات وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز كفاءة الأداء ويحسن جودة الخدمات المقدمة.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تبادل الخبرات العالمية وتطبيق أحدث التقنيات لتطوير المنظومة الصحية في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

السيارات المستعملة
عائشة بن أحمد
أغرب سيارة كهربائية
توك توك
