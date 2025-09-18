قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
وزارة الصحة تشارك في مؤتمر "إيجي هيلث" لدعم الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي

ايجي هيلث
ايجي هيلث
عبدالصمد ماهر

شاركت وزارة الصحة والسكان في الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض “إيجي هيلث”، الذي عُقد خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2025 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر. تأتي هذه المشاركة في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في صحة المواطنين ودعم الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المشاركة تعكس التزام الدولة بتبني استراتيجيات شاملة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأشار إلى حرص الوزارة على استعراض جهودها في تنفيذ المبادرات الرئاسية والمشروعات الصحية الكبرى، التي تسهم في تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” للتنمية المستدامة في المجال الصحي.

تطوير المنظومة الصحية

وأوضح عبدالغفار أن المؤتمرات المتخصصة تمثل منصة مثالية لعرض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يدعم تطوير المنظومة الصحية. وشهد جناح الوزارة بالمعرض عرضًا شاملًا للمبادرات الرئاسية والمشروعات الاستراتيجية، التي ساهمت في تعزيز كفاءة القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، أن المشاركة تهدف إلى إبراز دور اقتصاديات الصحة والتخطيط الاستراتيجي في دعم اتخاذ القرار وضمان الاستخدام الأمثل للموارد. وأضافت أن الوزارة ماضية في تنفيذ سياسات ومشروعات تضع صحة المواطن في صدارة الأولويات، مما يعزز الاستثمار الصحي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وزارة الصحة إيجي هيلث القطاع الصحي المواطنين وزير الصحة

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

