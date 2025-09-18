وزارة الصحة تشارك في مؤتمر “إيجي هيلث” لدعم الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي

شاركت وزارة الصحة والسكان في الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض “إيجي هيلث”، الذي عُقد خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2025 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر. تأتي هذه المشاركة في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في صحة المواطنين ودعم الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المشاركة تعكس التزام الدولة بتبني استراتيجيات شاملة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأشار إلى حرص الوزارة على استعراض جهودها في تنفيذ المبادرات الرئاسية والمشروعات الصحية الكبرى، التي تسهم في تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” للتنمية المستدامة في المجال الصحي.

تطوير المنظومة الصحية

وأوضح عبدالغفار أن المؤتمرات المتخصصة تمثل منصة مثالية لعرض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يدعم تطوير المنظومة الصحية. وشهد جناح الوزارة بالمعرض عرضًا شاملًا للمبادرات الرئاسية والمشروعات الاستراتيجية، التي ساهمت في تعزيز كفاءة القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، أن المشاركة تهدف إلى إبراز دور اقتصاديات الصحة والتخطيط الاستراتيجي في دعم اتخاذ القرار وضمان الاستخدام الأمثل للموارد. وأضافت أن الوزارة ماضية في تنفيذ سياسات ومشروعات تضع صحة المواطن في صدارة الأولويات، مما يعزز الاستثمار الصحي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.