قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سما المصري تسخر من منديل ياسمين الخطيب.. ماذا قالت ؟
منتدى بغداد للطاقة.. مصر تعرض استراتيجيتها الوطنية وتبحث شراكات نفطية جديدة
التنظيم والإدارة يُعلن عن مسابقة لوظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
اتجاه لزيادة جديدة في أسعار البنزين بمصر بخطة رفع الدعم | وخبير يوضح
نائب وزير الصحة تناقش توحيد منظومة المشورة قبل الزواج مع التضامن والأوقاف والكنيسة
للمرة الثانية خلال يوم.. زلزال يضرب الجزائر بقوة 3.2 ريختر
الوزير: تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في جميع المستويات الوظيفية بالسكة الحديد
خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الصحة تناقش توحيد منظومة المشورة قبل الزواج مع التضامن والأوقاف والكنيسة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث آليات توحيد منظومة تقديم المشورة قبل الزواج بين وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والأوقاف، بالإضافة إلى الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على وضع منهج موحد ومتكامل للمشورة، يضمن كفاءة عالية وتغطية واسعة للمستفيدين، مع تجنب الازدواجية في الجهود. كما شدد على ربط الحصول على المشورة بإصدار شهادة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

أضاف عبدالغفار أن المشاركين استعرضوا المحتوى العلمي للمناهج الحالية من الجهات المعنية، واتفقوا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة. ستتولى هذه المجموعة مراجعة المحتوى، تحديد النقاط المشتركة، وتطوير الجوانب اللازمة لاعتماد منهج يغطي الأبعاد الاجتماعية والنفسية والصحية والشرعية.

تعزيز دور المنصة الرقمية

كما اتفق الحاضرون على تعزيز دور المنصة الرقمية لبرنامج “مودة” الرئاسي، لتوفير خيارات متنوعة للوصول إلى المشورة، إلى جانب غرف المشورة الأسرية في الوحدات الصحية، ومعاهد الكنيسة، والأماكن المعتمدة من الأزهر والأوقاف.

أوصى الاجتماع بدعم وزارة الأوقاف في تدريب كوادرها من الدعاة والوعاظ على الجوانب الاجتماعية والصحية، بالتعاون مع خبراء من وزارتي الصحة والتضامن، مع التخطيط لبرامج تدريبية مستمرة لضمان الجودة.

حضر الاجتماع الدكتورة رندة فارس، مستشار وزيرة التضامن لشؤون صحة وتنمية الأسرة ومدير برنامج مودة، والدكتور عمرو الكمار، مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، والقمص أنطونيوس صبحي، ممثل الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، والدكتورة منى حافظ، مدير المكتب الفني لنائب وزير الصحة، والدكتور محمد إبراهيم محمد، عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، والدكتور ممدوح ناجح حسين، منسق فني برامج الأسرة بوزارة التضامن، والدكتورة زينة هشام، مساعد برنامج بوزارة التضامن، والدكتورة سحر يوسف، مدير عام التخطيط بالمجلس القومي للسكان، والسيدة إيمان عبد العزيز، مسؤول برنامج المشورة قبل الزواج ببرنامج المشورة الأسرية.

وزير الصحة منظومة المشورة التضامن الأوقاف الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

ترشيحاتنا

نتنياهو

رئيس وزراء إسرائيل يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في القدس

أرشيفية

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش "تائه" في غزة.. ونتنياهو لا يحدد المرحلة المقبلة

الكيبتاجون

تفكيك شبكة دولية في لبنان لتهريب المخدرات

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

اللبان
اللبان
اللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد