القاهرة الإخبارية: رد مصر على القصف الإسرائيلي للدوحة كان حاسماً وسريعاً
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دَعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
إصابات واعتقالات.. اضطرابات في لندن خلال مظاهرة لليمين المتطرف ضد المهاجرين
تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. متى ينتهي فصل الصيف رسميا؟
كامل الوزير: ندعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الموانئ المصرية ومشروعات النقل
لأول مرة.. تدريس وحدة الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بالتعليم الفني
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
حزن على السوشيال ميديا بعد وفاة الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
أخبار البلد

وزير الصحة يشهد التشغيل التجريبي لخط إنتاج فلاتر الغسيل الكلوي

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية بضمان حصول كل مواطن على خدمات صحية كريمة وآمنة، مع التركيز على تخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي وأسرهم من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام، لضمان رعاية طبية متكاملة وحياة أفضل.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأحد، لمصنع «إشتيو لايف ساينس» التابع لشركة وادي النيل للصناعات الدوائية بالقليوبية، حيث شهد التشغيل التجريبي لخط إنتاج فلاتر الغسيل الكلوي، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور عمرو عبدالرازق، رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

إضافة نوعية لدعم استراتيجية الدولة

وأوضح الوزير أن المصنع يمثل إضافة نوعية لدعم استراتيجية الدولة في توطين الصناعات الدوائية والطبية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية، وتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية. 

وأشار إلى أن المصنع سيبدأ الإنتاج الفعلي منتصف عام 2025 بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين فلتر سنوياً، ليغطي حوالي 65% من احتياجات السوق المحلي، موفراً أكثر من 2.5 مليار جنيه سنوياً من تكاليف الاستيراد.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرص الوزارة على دعم المستثمرين الوطنيين في الصناعات الطبية، لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق التنمية الاقتصادية، مع تذليل أي عقبات تواجه التشغيل ودعم الكوادر الوطنية.

وأضاف أن إنتاج الفلاتر محليًا سيضمن استمرارية جلسات الغسيل الكلوي بجودة عالية وأسعار مناسبة، بعيدًا عن تقلبات الأسواق العالمية.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير تفقد خطوط الإنتاج واستمع إلى شرح حول آليات التصنيع ومعايير الجودة العالمية المطبقة.

كما اطلع على مراحل البحث والتطوير والتقنيات الحديثة المستخدمة، التي تضاهي أفضل المعايير الدولية في تصنيع فلاتر الغسيل الكلوي.

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان ليالي مراسي |صور

نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة

