إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

عبدالصمد ماهر

يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم الرعاية الطبية العاجلة لعدد من المرضى الذين تعرضوا لمضاعفات صحية عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد بأحد المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي بمحافظة الجيزة.

‏‎

وأجرى الوزير اتصالات هاتفية مباشرة مع المرضى، حيث أكد خلالها التزام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، مع متابعته الشخصية الدقيقة لتطورات حالتهم الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المرضى خضعوا لفحوصات طبية شاملة ودقيقة، وتم عرض حالاتهم على فريق طبي متخصص لتحديد التدخلات العلاجية المناسبة لكل حالة، مع البدء الفوري في تقديم العلاج اللازم.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، التزامها الراسخ بتقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة لجميع المواطنين، مع التعامل بكل جدية وحساسية مع أي تحديات قد تواجه المنظومة الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرضى وتحسين الخدمات المقدمة.

تعرض عدد من المرضى لفقدان البصر داخل مستشفى 6 أكتوبر  بالدقي.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أن النتائج المبدئية تشير إلى وجود عدوى تسببت في فقدان عدد من المرضى بصرهم؛ عقب إجراء عمليات طبية بسيطة في العين.

أعراض ظهرت على المرضى 

أشار المصدر إلى أن العدوى البكتيرية، عبارة عن مجموعة من الأعراض ظهرت على المرضى؛ عقب إجراء عمليات مياه بيضاء، وزرع عدسات، وتمثلت تلك الأعراض في «تورم العين» مع «التهاب حاد في عدسة العين».

وأوضح المصدر، أنه تم نقل 4 حالات في حالة خطرة إلى مستشفى قصر العيني؛ لاستكمال علاجهم، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام
 تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الشكاوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن المضاعفات الصحية التي أصابت عددا من المرضى، عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد بأحد المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين  الصحي بمحافظة الجيزة.

‏‎ووجه الدكتور خالد عبدالغفار على الفور، بتشكيل لجان فنية متخصصة؛ للتحقيق في الواقعة بكل دقة وموضوعية. 

وتضمنت هذه اللجان:

- لجنة طبية متخصصة.. تضم أساتذة كليات الطب ذوي الخبرة العالية في جراحة العيون وزرع العدسات؛ لتقييم الإجراءات الجراحية والتشخيصية بدقة علمية، ومتابعة الحالات المرضية وتوفير كافة أشكال الدعم الطبي والنفسي لهم.

لجنة مكافحة العدوى

- لجنة مكافحة العدوى.. متخصصة في علم الجراثيم والتعقيم بالمنشآت الطبية؛ لفحص الإجراءات الوقائية، والتأكد من الامتثال للمعايير الدولية.

- لجنة فنية للمعدات.. لتقييم سلامة المعدات والمكونات الطبية في غرف العمليات، وضمان مطابقتها للمعايير العالمية.

- لجنة إدارية.. لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية، وتحديد أي ثغرات إدارية أو تدريبية محتملة.

‏‎وأكدت تقارير هذه اللجان، وجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات بشأن الالتزام بإجراءات وبروتوكولات مكافحة العدوى- رغم علمهم بها وتدريبهم عليها- وبناءً عليه، قرر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، الآتي:

- إحالة الواقعة بالكامل إلى النائب العام؛ ليتم التحقيق القضائي الشامل في أسبابها وملابساتها وتداعياتها.

- التوجيه الفوري لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل، وإحالته للتحقيق.

- إنهاء تكليف مدير المستشفى، وإحالته للتحقيق.

- إيقاف أطباء طب وجراحة العيون المشاركين في الإجراءات الجراحية عن العمل، مع إنهاء تعاقدهم مع الهيئة.

- تكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة، بالإشراف المؤقت على عمل المستشفى، إلى جانب مهام عمله.

‏‎- تكليف اللجنة  المركزية المتخصصة في مكافحة العدوى بمراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى في مستشفيات الهيئة.

‏‎وأكد الدكتور حسام عبد الغفار،  المتحدث الرسمي للوزارة،  أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الراسخة لحماية وحفظ حقوق المرضى، وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، مع الالتزام الكامل بتطبيق أقصى درجات الحزم  تجاه أي تقصير يمس صحة المواطنين.

وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أكد أنه لا تهاون في حماية حقوق المرضى والحفاظ على سلامتهم.

وزيرالصحة المصابين التأمين الصحي المرضى

